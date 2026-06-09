El intenso calor no da tregua. El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este martes una advertencia de calor por tercer día consecutivo para más de 50 municipios de Puerto Rico.

La advertencia estará vigente hasta las 5:00 de la tarde. A diferencia de los días anteriores, cuando el aviso se concentró principalmente en las zonas costeras y la región metropolitana, la advertencia de hoy se extendió a varios pueblos del interior. Se espera que los índices de calor superen los 100 grados Fahrenheit en las áreas bajo aviso.

Los municipios incluidos en la advertencia son: Salinas, Caguas, Mayagüez, Yabucoa, Loíza, Luquillo, Guaynabo, Humacao, Vega Alta, Hatillo, Manatí, Culebra, Toa Baja, Trujillo Alto, Dorado, Isabela, Guánica, Añasco, Santa Isabel, Maunabo, Aguas Buenas, Ponce, Ceiba, Naguabo, Peñuelas, Juncos, Florida, Bayamón, Canóvanas, Hormigueros, Patillas, Cabo Rojo, Fajardo, Camuy, Quebradillas, Guayanilla, Yauco, Cayey, Barceloneta, San Juan, Arroyo, Moca, San Germán, Gurabo, Vega Baja, Vieques, Guayama, Comerío, Cidra, Arecibo, Juana Díaz, Toa Alta, Lajas, Carolina, Río Grande, Las Piedras, Aguadilla, Aguada, San Lorenzo, Cataño y Rincón.

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More than just a hot day | Más que otro día caluroso#prwx #usviwx pic.twitter.com/HunSNRqPwN — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 9, 2026

“Hidrátese. Beba antes de tener sed”, recomendó el SNM.

Este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente a quienes no cuentan con acceso adecuado a sistemas de enfriamiento o no mantienen una hidratación suficiente. Entre los grupos de mayor riesgo figuran los adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades físicas o laborales al aire libre.

Para reducir el riesgo de agotamiento por calor o golpe de calor, las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar ropa ligera y de colores claros, y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible.

Asimismo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés) recomienda a laspersonas que trabajan al aire libre tomar descansos frecuentesen áreas con sombra o con aire acondicionado, especialmente durante las horas de más calor, para disminuir el riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con las altas temperaturas.