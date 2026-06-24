Un fuerte terremoto se registró esta tarde en la costa norte de Venezuela en el Mar Caribe.

De inmediato, no hay informes de daños o heridos, pero se emitió un comunicado especial de tsunami para varias islas del Caribe incluido Puerto Rico.

“Según todos los datos disponibles, existe una amenaza de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes debido a las fluctuaciones del nivel del mar y las fuertes corrientes oceánicas que podrían representar un peligro a lo largo de las costas, playas, puertos y aguas costeras”, indica la advertencia para la isla emitida a las 6:12 de la tarde del miércoles.

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“La hora más temprana estimada en que podrían comenzar las peligrosas fluctuaciones del nivel del mar y las fuertes corrientes oceánicas en PPuerto Rico y las Islas Vírgenes es 7:19 p. m. del miércoles 24 de junio de 2026″.

"Medidas para proteger la vida, la seguridad y la propiedad deben tomarse de inmediato. Aún no se ha confirmado la formación de olas de tsunami. Se mantiene un monitoreo para evaluar una posible amenaza de tsunami. Es posible que algunas personas hayan sentido el temblor provocado por el terremoto", añade el informe.

Imágenes desde Caracas.



Temblor en Venezuela, preliminar 7,1 pic.twitter.com/uSvD7N2jq8 — Ulula (@Ulul4r) June 24, 2026

WATCH: Moment earthquake strikes Venezuela, causing intense shaking and damage. pic.twitter.com/AYQsmmQl45 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 24, 2026

Terremoto en Venezuela pic.twitter.com/SeRXA9Hwlw — NOTICIERO 24 (@noticiero24) June 24, 2026