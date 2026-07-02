Un sismo de magnitud 3.2 se reportó durante la mañana de este jueves en el sureste de Cidra.

Según información publicada por la Red Sísmica de Puerto Rico, el temblor ocurrió exactamente a las 9:12 a.m., a una profundidad de aproximadamente 73 kilómetros, entre el sureste de Cidra y el norte de Cayey.

Temblor 3.2 en el centro de la Isla ( Fotocaptura )

Previo a este temblor, a eso de las 7:00 de la mañana, también se reportó otro sismo en la zona norte de Puerto Rico. Ese evento, de magnitud 3.9, ocurrió a unos 66.8 kilómetros al norte del municipio de Camuy y se originó en una zona de fallas.

“No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes” por ninguno de los eventos, indicó la Red Sísmica en su informe.