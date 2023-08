“Si usted viene a Aguadilla y no visita Tienda Sesto, usted no ha estado en Aguadilla, usted pasó por Aguadilla”. Este enunciado en la puerta de la Tienda Sesto, ubicado en la calle Progreso, fue lo que provocó que María VannReyes, que se encontraba de visita en la Isla, entrara a este local que lleva 95 años operando ininterrumpidamente.

María y su esposo, Kevin VannReyes, ambos de familias puertorriqueñas, visitaban la Isla constantemente, pero en el 2015 estuvieron en Aguadilla por primera vez. “Yo vi el lema y yo le dije a mi esposo, obligatorio hay que entrar a la tienda porque sino, no podemos decir que vinimos a Aguadilla. Una cosa que me cautivó cuando entré, número uno, la música (jíbara), el ambiente era alegre y vi que él (el dueño) tenía una colección de todas las iglesias de todas las plazas de los 78 municipios”, recordó María.

En esa primera visita conocieron a Agustín Sesto Suárez, el dueño de la tienda que fue fundada por su padre en el 1928.

“Era todo un personaje, el personaje del pueblo. Todo el mundo lo conocía, tenía un sentido del humor (agradable)”, contó María. En esa primera visita la química entre la pareja y Agustín fue especial. Hasta intercambiaron números de teléfono ya que la pareja había gastado todo el dinero en efectivo que llevaban y Agustín insistió en que se llevaran unos dóminos en madera y un frasco de gotas de guanábana para la memoria. “Yo le dije no, la próxima vez que venga pasamos a la tienda, y él me dijo, si ustedes no se llevan estos artículos, ustedes no pueden regresar a la tienda. Llévenselos y ustedes me mandan el dinero”, detalló. La cuenta fue saldada y una amistad nació. La pareja venía a Puerto Rico de tres a cuatro veces al año y siempre visitaban Tienda Sesto para ver a su amigo Agustín.

En el 2019, luego de varios meses llamándolo sin recibir respuesta, María y Kevin llegaron a Puerto Rico.

Momento en que María y Kevin VannReyes se convierten en propietarios de la tienda Sesto. ( Suministrada )

“Cuando llegamos a la tienda había un retrato de él en la puerta, no había música tocando, y al entrar a la tienda, el ambiente estaba bien sombrío, bien apagado. Nosotros entramos alegres como acostumbramos y de inmediato notamos que algo faltaba. Al preguntar por Agustín nos comunicaron que él había fallecido. Llegamos como tres días después de que él había fallecido. Fue bien doloroso”, detalló.

El lazo de amistad que desarrollaron fue tan fuerte, que meses después del fallecimiento de su amigo, al enterarse de que estaban liquidando la tienda para cerrarla, a Kevin se le ocurrió comprarla para que no llegara a su fin el legado de la familia Sesto. A María, maestra de profesión, no le pareció la idea de su esposo, quien es líder sindical. Por su parte, los dos hermanos que le sobrevivían a Agustín, sin haber hablado de este tema previamente con ellos, habían pensado ofrecerle la tienda a la pareja y si no la aceptaban, la cerrarían. No deseaban que continuara abierta a menos que estuviera en manos del matrimonio.

El 6 de abril del 2021, María y Kevin pasaron a ser los dueños de la Tienda Sesto, que en el 2028 cumplirá 100 años operando.

Actualmente, la tienda mantiene su esencia y está centrada en la venta de recordatorios o souveniers, hechos por artesanos puertorriqueños. “Parte de nuestra meta es seguir promoviendo la cultura, la artesanía local hecha en Puerto Rico, apoyar los artesanos”, explicó. “Por ejemplo los coladores, tenemos un artesano aquí en Aguadilla que nos hace los coladores de café en madera. La tienda tiene de todo un poco, pero estamos tratando de promover más cosas hechas locales”, detalló.

A manera de ejemplo, las tradicionales chancletas de cuero que tenían impreso el nombre de Puerto Rico, en la Tienda Sesto se pueden encontrar hechas por un artesano puertorriqueño.

“Hay que darle valor a lo que se hace aquí. Según yo tengo llaveros hechos en China, porque hay personas que vienen buscando lo más económico, tengo mi sección de todos los llaveros que son hechos por manos puertorriqueñas aquí en Puerto Rico”, puntualizó María, al tiempo que comentó que ve el futuro de la tienda como un centro cultural.

“Hay de todo un poco. Me he asegurado de incluir esos toques personales que la gente viene buscando. Los piques hechos en Puerto Rico, asegurarme de tener miel, café, cosas hechas en barro, trabajos de madera y tratar de incorporar más artesanos”, expuso. Actualmente tiene en la tienda mercancía confeccionada por cerca de 30 artesanos y compañías locales.

“Agradecemos a la familia Sesto por confiar en nosotros en continuar este legado. También estamos tan agradecidos de la gente bella de Aguadilla, que nos han dado tanto amor y apoyo. No podemos contar la cantidad de personas que han entrado a la tienda para abrazarnos y darnos las gracias por mantener la tienda abierta, incluso llorando de alegría y nostalgia. Cada vez que llega alguien para relatar sus experiencias con Agustín y la tienda, nos llena de tanta alegría”, comentó.

Tienda Sesto opera de lunes a sábado de 9:00 AM a 5:00 PM. Los puede seguir en las redes sociales como Tienda Sesto.