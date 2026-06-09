La empresa Evertec informó este martes que investiga un incidente de seguridad que involucró un “acceso no autorizado a datos almacenados”, lo que pudo comprometer información de clientes de instituciones financieras a las que presta servicios en Puerto Rico.

Según una declaración escrita divulgada por la compañía, el incidente fue detectado el pasado 13 de mayo. Evertec indicó que notificó a las autoridades competentes y tomó medidas para proteger la información afectada mientras continúa la investigación.

“Estamos tratando esta situación con la máxima seriedad”, expresó la empresa en el comunicado.

La empresa indicó que la información comprometida incluye números de tarjetas y, en algunos casos, nombres, fechas de expiración, fechas de nacimiento e información de contacto de clientes. Sin embargo, aseguró que no tiene evidencia de que se hayan visto comprometidos los números PIN ni los códigos de seguridad asociados a las tarjetas.

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Evertec, que opera la red ATH y brinda servicios de procesamiento de transacciones a numerosas instituciones financieras en Puerto Rico y el Caribe, aseguró que sus clientes pueden continuar utilizando sus tarjetas.

“Estamos confiados en que nuestros sistemas han sido protegidos y contenidos. Puede seguir utilizando su tarjeta con normalidad”, sostuvo la compañía, al explicar que como buena práctica no comparta ninguna información de su cuenta por teléfono.

“Evertec o su institución financiera nunca lo llamarán para pedirle el número de su tarjeta, el PIN o el código de acceso”, indican.

“Estamos comprometidos a abordar este asunto con urgencia y responsabilidad, y estamos preparados para brindar apoyo a quienes se vean afectados”, cierra diciendo la comunicación de Evertec.

Aunque la empresa no reveló a qué instituciones financieras pertenecen los datos comprometidos, Evertec brinda servicios de procesamiento de transacciones y soluciones tecnológicas a numerosas entidades financieras en Puerto Rico y el Caribe, incluidas instituciones con las que mantiene relaciones comerciales como Banco Popular.