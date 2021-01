Angie Noemí González Santos vivía atemorizaba de que su pareja Roberto Félix Rodríguez Díaz cumpliera sus amenazas e hiciera daño tanto a ella como a sus tres hijas, a quienes adoraba.

A pesar de las advertencias que le hiciera su familia en más de una ocasión, la joven enfermera de 29 años optaba por regresar una y otra vez a la tortuosa relación.

Hasta que sucedió lo peor cuando el mecánico, con quien convivió durante 13 años, la estrangulara en medio de una discusión, pues el hombre la acosaba constantemente por celos.

Sin embargo, Rodríguez Díaz, reportó a la fémina desaparecida alegando que no había llegado a su casa en el barrio Palo Hincado, sector Los Muñoz de Barranquitas, luego de salir de su trabajo en un centro de envejecientes de Bayamón.

PUBLICIDAD

El tío materno de la víctima, Alex Santos, contó a Primera Hora que “yo dudé de él desde el primer día”.

“Eso a cada rato (problemas con la pareja) … volvía y arreglaban, volvían, pero en cuestión de separarse, ella sí quería separarse de él hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que había amenazas envueltas, estaban las nenas envueltas y entonces, ella tenía mucho miedo de que le pasara algún daño a las nenas. Incluso, yo mismo le había dicho “pues, mira, si eso te preocupa se le pone una denuncia, le haces una orden de alejamiento’”, reveló.

“Pero es como ella me decía: ‘Pero tío, si yo hago eso lo hago peor, porque un papel no lo va a alejar de mí y entonces va a cogerla conmigo, con las nenas o de hacerle daño, no sé… y tengo miedo a eso”, y por eso nosotros tratamos de que decirle que ‘nunca estés sola, trata todo el tiempo de tener gente alrededor tuyo porque uno nunca sabe lo que puede pasar’, y pasó”, lamentó.

Contó que nunca aprobó la relación de su sobrina con un hombre que “se la llevó de la casa cuando ella tenía 16 años… él tendría unos veintitantos“.

“Yo nunca, desde el principio lo quise aceptar, por lo menos yo. Pero cuando mi hermana fue al cuartel cuando él se la llevó, ella ya había cumplido los 16 y la ley ahora es que puede consentir tener relaciones sexuales desde los 16 años, antes era a los 14. Como ella había cumplido los 16, en el cuartel le dijeron ‘pues no, si ella se fue con él por su propia voluntad, ahí no se puede hacer ná”, denunció.

PUBLICIDAD

“Yo se lo decía, no me gusta esa relación, pero nada más, iba a volverlo a hacer, so… se quedó así, siguieron juntos, tratamos de que eso funcionara, bueno, tiene tres niñas”, reveló.

“Todo el mundo la quería”

De otra parte, describió a su sobrina como una mujer alegre y trabajadora.

“Angie era una guerrera, una luchadora, fajona, trabajadora, alegre, sumamente alegre, bien servicial… todo el mundo la quería por eso mismo, porque era demasiado alegre, dondequiera que iba hacía amistades. No era una persona de buscar problemas con nadie. Amaba a sus hijas, más que cualquier cosa en la vida. Esa era Angie…”, sostuvo.

“De que la gente pueda haber expresiones en Facebook no significa que todo lo que uno escriba ahí, lo sienta uno, porque yo soy uno de los que se mete y rompo a vacilar en las redes y realmente no soy yo. Ella sí era alegre contenta, feliz… no tan feliz como quería. Ahora nos toca bregar con lo de las nenas”, expuso sobre las menores de 13, 10 y 6.

Igualmente, señaló los sacrificios que hacía su sobrina para sacar a su familia hacia adelante.

“Trabajaba en un hogar de ancianos en Bayamón, un turno explotador, ahora le ofrecieron más dinero, mejor puesto… ella había trabajado allí anteriormente, se había ido a otro trabajo y regresó ahí”, dijo.

“Nada, ella era la única que trabajaba (en la casa) porque él sí, hubo un momento que trabajaba y dejaba los trabajos o no sé, porque no me meto mucho en la vida de las personas. Pero sí, la que tenía los pantalones en su sitio era ella. La que cargaba con todos los gastos grandes era ella”, lamentó.

PUBLICIDAD

El tío materno de Angie Noemí confesó que le dio mucho coraje y dolor cuando la Policía halló el cuerpo de la joven mujer a quien su verdugo tiró por un barranco en un sector de Coamo.

“Eso es coraje, odio, frustración por un sistema que no está funcionando, nunca ha funcionado. Es una frustración porque un tipo que quizás le den perpetua, pero va a estar viviendo en una celda feliz y contento porque ya se va a hacer de la ilusión de que ese va a ser el resto de su vida y ¿eso es justicia? Pa’ mí que eso no es justicia”, cuestionó.

“Aquí las leyes tienen que cambiar, aquí las leyes tienen que ser más robustas, no tan solo para la violencia doméstica sino para las violaciones, para los que roban, pa’ los que matan por puro chiste, pa’ los que roban a los ancianos, hay que meterle más duro. Somos el país que más leyes tiene y el menos que se cumple”, agregó.

Tras la muerte de su amada sobrina, Alex, sostuvo que la recordará por su contagiosa alegría.

“Por lo menos yo, tengo la gratitud de que el último mensaje que recibí de ella fue un mensaje de amor, dándome las felicidades del año nuevo, fue un mensaje bien hermoso. Yo le contesté y ese fue el último cruce de palabras que tuve con ella. La voy a recordar alegre, hermosa, bella, siempre con una sonrisa encima, así la voy a recordar”, concluyó.