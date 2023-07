En el Luquillo Sunrise Beach Inn, todo el año es temporada alta.

Se trata de un pequeño hotel de 18 habitaciones localizado frente a la playa La Pared en Luquillo -conocida por su fuerte oleaje- y que según su gerente, Diana Cortés, el sonido de las olas y los espectaculares amaneceres que brinda el litoral costero del Este de la Isla, junto a las atenciones de su personal y las comodidades que brinda la hospedería, hacen de la estadía y la experiencia de sus huéspedes una muy acogedora.

Habitaciones con una o dos camas, suites de dos y tres habitaciones, cunas para bebés, acondicionador de aire en todas las habitaciones, wifi, restaurante para almuerzos y cenas, café y dulces de repostería en las mañanas y estacionamiento para los huéspedes, son solo algunos de los atractivos que ofrece la hospedería, que fue fundada hace cerca de 20 años.

Cortés explicó que el flujo de huéspedes del hotel se nutre principalmente de tres tipos de turistas, el turista interno o boricuas de la diáspora que copan la hospedería principalmente en los meses de verano, estadounidenses que llegan a las costas huyendo del frío durante la temporada de invierno y turistas europeos que buscan lugares con una ubicación céntrica, que les permita disfrutar sus vacaciones sin la dependencia de alquilar un vehículo.

La hospedería cuenta con habitaciones con una o dos camas o suites de dos y tres habitaciones. ( Isabel Ferré Sadurní )

Así que no necesariamente, se trata de surfers que llegan a nuestras costas buscando las olas. “Simplemente estamos frente a la playa, están en un pueblo acogedor (los turistas). Si no quieren alquilar carro, todo les queda cerca. De diciembre en adelante, esto se llena aquí”, dijo. Cortés explicó que la mayoría de estos turistas navegan la Internet buscando ciertos atributos para escoger una hospedería. “Si son europeos, la mayoría no alquilan carro. Buscan hoteles que tenga acceso a tiendas, restaurantes y si tienen playa cerca, mucho mejor. Y para ellos (Luquillo) es céntrico. Ellos buscan mucho ir a la bahía Bioluminiscente (en Fajardo), ellos buscan ir al Yunque. Si van para Fajardo son 20 minutos, si van para El Yunque, 20 minutos. Si van para El Viejo San Juan o el aeropuerto, 45 minutos. Están fuera del área metro que es tan concurrida y quieren algo más tranquilo”, reveló.

El hotel Luquillo Sunrise Beach Inn cuenta en sus facilidades con el restaurante Sama Bistro Playero, que abrió sus puertas hace un mes. Bajo la tutela de los chefs Erica Suarez y Pedro Ganán y con unos 20 empleados en su plantilla, Sama Bistro Playero se especializa en un menú internacional en el que la confección de ceviches y mariscos gozan del protagonismo. De hecho, el restaurante lleva el nombre de una especie en su nombre, sama. Se trata de una especie de chillo que alcanza gran tamaño y que puede pescarse en casi todas las aguas que rodean la Isla. “. Mi estilo de cocina es playero. Era un nombre que me encantaba, iba con el concepto, área este, mariscos”, manifestó Suarez.

“Todo lo que nosotros hacemos es de las costas de distintos lugares del mundo. Lo mismo tenemos el aguachile. Es uno de los platos que tenemos en el menú y es una comida mexicana. Es como un ceviche de camarón que viene de México”, manifestó la Chef, quien explicó que se toman chiles jalapeños, cilantro, pepinillo y limón, se mezclan con agua en una licuadora y en esa mezcla se sumergen camarones crudos, para que se curen esos ácidos. “Es un poco picante pero el pepinillo le da frescura”.

Otros de los platos que protagonizan el menú de Sama Bistro Playero son el Jipijapa, un ceviche peruano confeccionado con atún y el Seafood Tower. El Jipijapa “se hace con leche de tigre”, comentó Suarez, quien explicó que la leche de tigre consiste en una mezcla para el curado de la carne, que consiste de pedazos del mismo pescado, hielo, cebolla, limón, ajo. “Eso se pone en una mezcladora y se licúa, y en ese jugo se marina el pescado y eso cura el pescado. En el caso del Jipijapa se le añade maní y el sabor del maní enriquece el plato. Lo mezclamos con un toque de aceite de ajonjolí y es bien rico”.

Mientras el Seafood Tower consiste de un plato con dos niveles de mariscos, que incluyen ostras, almejas crudas, mejillones, camarones y langosta. Sama Bistro Playero abre sus puertas para almuerzo de 11:30 am a 4:30 pm y de 5:30 a 10:00 pm. La vestimenta es casual playero.

Para mas información sobre el restaurante pueden acceder la página samapr.com o en Facebook sama_bistro_playero. Mientras que para información sobre el Luquillo Sunrise Beach Inn o reservaciones, puede visitar la página https://luquillosunrise.com.