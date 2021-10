Varios miles de personas respondieron al llamado para manifestarse en contra del consorcio LUMA Energy en el área frente al Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

A pesar de los fuertes aguaceros en horas tempranas de la tarde, a eso de las 4:00 p.m. comenzaron a congregarse manifestantes para la marcha convocada para las 5:00 p.m.

Los mensajes de repudio al consorcio que asumió en junio pasado el control de la transmisión y distribución del sistema eléctrico de la Isla estaban presentes por todos lados entre los manifestantes, que incluían a familias con niños y personas de la tercera edad, así como miembros de diferentes uniones.

Jesús Ambert acudió desde Manatí, ataviado con su antiguo uniforme y equipo de obrero de la Autoridad de Energía Eléctrica, para denunciar que luego de 22 años como celador de línea, tres de ellos como líder de brigada, “me movilizaron a Edificios Públicos a limpiar escuelas, pasar trimmer y máquina”, mientras “LUMA tiene a la gente sufriendo el desastre que ellos tienen”.

“La fácil es echar culpas. Culpas aquí, culpas allá. Ellos no están desde el 1 de junio, tuvieron un año antes. Ellos no tienen ningún tipo de excusa para tener al pueblo como lo tienen, los encamados sufriendo, lo asilos de ancianos, los cuidos de niños, la industria y el comercio, todos sufriendo el desastre que ellos tienen”, afirmó el obrero.

“Esto demuestra claramente que el pueblo de Puerto Rico se ha dado cuenta del mal contrato, pero sobre todo de las consecuencias del mal contrato de LUMA Energy. Ya no es lo que nosotros decíamos que iba a pasar, ya está pasando. Y no solamente se limita a la falta de servicio (eléctrico) que todos nosotros estamos sufriendo diariamente. La situación de LUMA Energy está llevando a que se nos dañen los enseres eléctricos. El consumo eléctrico cada día es más alto desde que llegó LUMA y nadie sabe por qué. Pero sobre todo, los trabajadores y trabajadoras que están desplazados, haber hecho ese tipo de acción, la está pagando el pueblo de Puerto Rico por el mal contrato y decisión de LUMA y el gobernador, porque ahí está la experiencia, ahí está el conocimiento de esos trabajadores, lo que LUMA no ha podido manejar”, afirmó el Ángel Figueroa Jaramillo, líder de la UTIER.

Mientras, el alcalde de Comerío, Josean Santiago, afirmó que se sumaba a la marcha, “porque mi pueblo también está sufriendo las consecuencias de un contrato con una compañía que no está dando un servicio eficiente”.

“Estoy aquí para exigirle al gobernador y al gobierno de Puerto Rico que asuma su responsabilidad. Eso es una compañía que se supone que le da servicios al gobierno, en una agencia que es propiedad del pueblo. Pues que asuman la responsabilidad y le exijan que cumpla con el servicio, o de lo contrario, que busquen quien lo haga. Pero así no se trata al pueblo. Hay mucha insensibilidad y hay que levantar un nivel de protesta como el que hoy se manifiesta”, reclamó Santiago.

Convocada a través de redes sociales, la marcha saldrá en dirección a la autopista Las Américas y regresará al punto de salida, donde luego se realizarán discursos y habrá un acto artístico.

El salsero Andy Montanez se unió a los manifestantes para protestar.

La convocatoria se ha visto afectada por las condiciones climatológicas desfavorables, que a media tarde provocaron fuertes aguaceros y tronadas, aunque al filo de la hora pautada habían mejorado. Igualmente, se toparon con el cierre por parte del Municipio de San Juan de los accesos al complejo deportivo que comprende el estadio Hiram Bithorn, Coliseo Roberto Clemente y Coliseíto Pedrín Zorrilla y que cuenta con miles de espacios de estacionamiento.

LUMA Energy tomó las riendas de la trasmisión y distribución de la energía de Puerto Rico el pasado 1 de junio, mientras que la Autoridad de Energía Eléctrica continúa con la responsabilidad de la generación de la energía.

Hace varias semanas, miles de clientes se vieron afectados por relevos de carga ante una baja en la generación de energía por averías en unidades en diferentes centrales. La situación causó la indignación del público y llevó a la salida de Ralph Kreil compo presidente de la Junta de Gobierno de la AEE y de Efran Paredes como director ejecutivo de la corporación pública. Fueron sustituidos por Fernando Gil-Enseñat y Josué Colón, respectivamente.