Antonia “Toñita” Sierra Pagán disfruta interactuar cada día con las personas que confían en ella para probar su suerte en la Lotería Tradicional.

Desde la calle Muñoz Rivera, en el casco urbano de Caguas, conversa, se entretiene y ofrece sus trucos a todo aquel que le pida una ayuda para elegir las combinaciones.

“Yo he vendido buenos premios; he vendido como tres veces el primer premio de $250 mil, $15 mil y $10 mil. Siempre los clientes me piden sugerencias o me dicen que les dé un número, y yo se lo doy. Si el número no ha salido en dos semanas o tres semanas, pues le sugiero cualquier terminal (último dígito del billete)”, comentó Sierra Pagán, quien adoptó la faena hace 10 años.

Previo a ser vendedora de billetes de Lotería Tradicional, Sierra Pagán dedicó muchos años de su vida a ser comerciante, pero, dijo que optó por cambiar su trabajo por razones de seguridad.

“Yo tenía negocio, tenía una panadería en Santa Juana y un School Supply en Gurabo y los asaltos me hicieron venderlos. En los dos negocios me asaltaron”, recordó la mujer de 76 años. “Para mí es más seguro (vender lotería tradicional) porque trabajo de 7:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Se me hace más factible estar en esta esquina por el horario que es más seguro. Además, hay una buena relación aquí con las personas, siempre uno se relaciona y a la misma vez la gente te da protección. Aparte de que poder vender mis billetes es una ayuda porque el Seguro Social que yo recibo es muy poco. Entonces, esto es un complemento para mis gastos”, agregó. Y, mientras agradece la oportunidad de servir, Sierra Pagán instó a otras personas a ganarse un dinero extra a través de la Lotería Tradicional.

“Les recomendaría la Lotería a todos. Aunque antes la Lotería era para personas con impedimentos, pero ahora es para todos. Las personas impedidas a veces me consultan para ver cómo pueden sacar una agencia y yo les lleno los papeles”, mencionó la vendedora.