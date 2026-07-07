Tormenta eléctrica amenaza la zona central y norte de Puerto Rico
Podría generar ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora.
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El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia por una tormenta eléctrica fuerte que afectará municipios del interior y la zona norte-central de Puerto Rico durante la tarde de este lunes.
Según el boletín, a las 2:52 p.m. (AST) el radar Doppler detectó una tormenta intensa sobre el municipio de Corozal, desplazándose hacia el oeste a unas 20 millas por hora.
Los meteorólogos advirtieron que la tormenta podría generar ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora, con el potencial de derribar ramas de árboles y desplazar objetos que no estén asegurados.
Además del viento, el sistema está produciendo lluvias torrenciales, lo que aumenta el riesgo de inundaciones localizadas, especialmente en áreas de pobre drenaje y carreteras.
Ante estas condiciones, el Servicio Nacional de Meteorología exhortó a la ciudadanía a buscar refugio dentro de un edificio si se encuentra al aire libre y a evitar conducir por carreteras inundadas.
Las autoridades recuerdan que, aunque una vía parezca transitable, el agua puede ocultar daños en la carretera o tener suficiente fuerza para arrastrar un vehículo, por lo que recomiendan no intentar cruzar zonas inundadas y mantenerse atentos a los próximos boletines del tiempo.