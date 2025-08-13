El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS, por sus siglas en inglés) informó este martes que la tormenta tropical Erin mantiene una trayectoria hacia el norte, alejándose de Puerto Rico. Sin embargo, la Isla podría experimentar lluvias fuertes e intermitentes, así como marejadas significativas asociadas al sistema.

En una transmisión en vivo a través de Facebook, el meteorólogo Ernesto Morales explicó que Erin se mantiene como una tormenta tropical con vientos sostenidos de 45 millas por hora (mph) y que su trayectoria la mantendrá a más de 300 millas de Puerto Rico cuando cruce el domingo cerca de las Antillas Menores.

Sin embargo, Morales advirtió que, aunque en las últimas horas el sistema ha enfrentado condiciones atmosféricas hostiles, se espera que de 24 a 48 horas entre en aguas más cálidas, lo que podría favorecer su intensificación. Según el Centro Nacional de Huracanes, Erin podría convertirse en el primer huracán mayor de la temporada en el Atlántico, es decir, de categoría tres o superior.

“Se espera que tengamos un sistema peligroso, intenso, en nuestras cercanías para alrededor del domingo en la mañana. Quizá la distancia sea suficiente, para que no tengamos el impacto directo de las lluvias del sistema, pero aún así no se puede descartar que las bandas más externas del sistema puedan estar pasando sobre la Isla y generando aguaceros copiosos intermitentes", explicó.

Morales advirtió que las lluvias asociadas al sistema podrían provocar inundaciones urbanas en zonas con drenaje deficiente. Además, señaló que las condiciones marítimas se tornarán peligrosas durante el fin de semana.

“Para el sábado y el domingo, esperamos condiciones marítimas altamente peligrosas”, indicó, al precisar que el pico de la marejada se espera el domingo, con olas que podrían alcanzar entre 10 y 12 pies de altura.

Tanto NWS como el NHC han exhortado a la población a mantenerse atenta al desarrollo de la tormenta Erin, pese a que su trayectoria actual la mantiene lejos de Puerto Rico. Las autoridades recordaron que la temporada de huracanes en el Atlántico se extiende hasta el 30 de noviembre.