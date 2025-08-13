La tormenta tropical Erin continúa su movimiento hacia el oeste, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) en Miami, en su boletín del martes a las 11:00 p.m.

El sistema, que tiene vientos de 45 mph, viaja a 20 millas por horas en dirección completamente hacia el oeste.

“Erin se desplaza hacia el oeste a una velocidad cercana a las 20 mph (31 km/h). Se espera que este movimiento general continúe esta noche hasta el jueves, con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a partir del jueves por la noche y durante el fin de semana. Según la trayectoria pronosticada, es probable que el centro de Erin se mueva cerca o justo al norte de las islas de Sotavento del norte durante el fin de semana”, explicó el NHC en el boletín de las 11:00.

PUBLICIDAD

Relacionadas Meteorología exhorta a vigilar de cerca la tormenta tropical Erin

“Los vientos máximos sostenidos se mantienen cerca de 45 mph (75 km/h), con ráfagas más fuertes. No se espera un cambio significativo en su intensidad durante el próximo día aproximadamente, pero se pronostica un fortalecimiento gradual a partir del miércoles en la noche. Es probable que Erin se convierta en huracán para el jueves en la noche”, indicó la agencia.

El Servicio Meteorológico Nacional, por su parte, pidió a la ciudadanía mantenerse atento al movimiento de este fenómeno. “Aún es temprano determinar los posibles impactos de lluvias en Puerto R y las Islas Vírgenes Estadounidenses durante el fin de semana. Recomendamos a todos estar atentos a las actualizaciones del Centro Nacional de Huracanes y del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, PR”, reza un mensaje publicado en las redes sociales.