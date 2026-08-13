LUMA Energy informó que realizará trabajos de mantenimiento este jueves que dejarán sin servicio eléctrico a cuatro municipios de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de declaraciones escritas, los trabajos, que iniciaron a las 7:00 de la mañana, incluirán el reemplazo y reparación de sistema soterrado, así como el removido de vegetación peligrosa.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.

En todos los casos las interrupciones se extenderán por varias horas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Villalba

Utuado

Ponce

Orocovis