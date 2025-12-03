“La Fiesta de Reyes de Juana Díaz no es una plaza, no es una iglesia; es una tradición, es algo autóctono que está en el ADN de nosotros los juanadinos y de los puertorriqueños”.

De esa manera, el presidente del Consejo Juanadino Pro-Festejos de Reyes, William John Santiago Vázquez, anunció la celebración de la tradicional Fiesta de Reyes de Juana Díaz que se aproxima a conmemorar sus 142 años, el martes 6 de enero de 2026.

La afirmación sobre el centenario festejo se da en medio de los trabajos de reconstrucción y mejoras a la plaza Román Baldorioty de Castro que, por décadas, ha sido escenario del evento religioso cultural de mayor relevancia en la zona.

Según Santiago Vázquez, “se ha comentado en las redes sociales de que no iba a haber Fiesta, pero el Consejo Juanadino Pro-Festejos de Reyes, siguiendo la recomendación de nuestro párroco, tomó la decisión de hacer la Fiesta en el pueblo”.

“Es una tradición que llevamos 141 años celebrando la Fiesta de Reyes en nuestro centro de Juana Díaz y no lo vamos a dejar de hacer. Hemos visto cómo muchas actividades que se han sacado del centro del pueblo han perdido su razón de ser”, explicó en conferencia de prensa.

“Esta Fiesta es algo que ha crecido tanto y fue declarada Patrimonio Cultural. Entonces, entendíamos que, durante estos años de historia, hemos pasado por pandemia, huracanes, terremotos y nos hemos mantenido fieles a la tradición pues, teníamos que hacerlo”, insistió.

Trabajos de reconstrucción

El administrador de la ciudad, Juan Carlos Figueroa, por su parte, estableció que, el ayuntamiento decidió continuar adelante con el proyecto, pese a que conflige con la fecha del festejo ya que, se trata de una subvención de $7.5 millones en fondos federales para la revitalización de la ciudad.

“Hay una serie de mejoras que, era necesario ejecutarlas y, teniendo $7.2 millones, era simple y sencillamente decidir hacerlas y, este año, como en otras ocasiones, tener un plan donde pudiéramos ejecutar y que, el evento se celebrara en paralelo o no llevarlas a cabo y tener que devolver esa cantidad de fondos, lo cual no es una opción”, reveló.

“Esta es una subvención, cuyo término de uso vence al 31 de diciembre de 2026. Por tanto, era necesario que el proyecto se comenzara. No hubiésemos querido que confligiera con la fecha, pero la burocracia de las agencias de gobierno para liberar y autorizar la ejecución del proyecto pues, conflige, pero estamos listos”, resaltó.

El plan de revitalización incluirá mejoras a las aceras para que puedan cumplir con las disposiciones de la Ley ADA Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990), así como arreglos a los sistemas pluviales y eléctricos de la plaza que, según Figueroa “estaban obsoletos”.

“Este proyecto es bien importante porque lo que pretende es que, desde la Casa Museo de los Reyes hasta la plaza pública de Juana Díaz, un turista que nos visite en cualquier época del año pueda encontrar, en este trayecto, los elementos que se viven en la época de Navidad”, esbozó.

Impacto millonario

En tanto, el administrador de la ciudad reveló que, el impacto económico de la Fiesta de Reyes es de unos $5 millones, según los registros de ventas. Esto al compararlo con los datos presentados en otras épocas del año.

De hecho, el municipio aporta unos $100,000 en fondos públicos que se dividen en aportación directa al Consejo para gastos del programa cultural y, la operación administrativa designada al evento, entre las cuales se destaca la Policía Municipal y Manejo de Emergencias.

Caravana nacional

El tradicional festejo iniciará con la caravana nacional que, en 2026 cumplirá 42 años, y visitará una decena de pueblos, entre estos, la isla municipio de Culebra.

Alexey Badillo, vicepresidente del Consejo y director de la Caravana Nacional, destacó que, el recorrido se llevará a cabo del viernes, 2 al lunes 5 de enero, comenzando con la ceremonia de envío en la Parroquia San Ramón Nonato.

“También estaremos en Coto Laurel, Luquillo y la isla de Culebra que hace muchos años que no estábamos allí. La petición vino con mucho agrado para nosotros y vamos con mucha ilusión a estar con ellos. Luego iremos a Carolina, Isla Verde y el Capitolio en San Juan”, sostuvo.

“Además, visitaremos Manatí y Florida. El 5 (de enero) estaremos en Patillas y, regresando, paramos en una actividad del Museo de Arte de Ponce en Plaza del Caribe y nuestra última ceremonia eucarística será en la parroquia Sagrado Corazón del barrio Sabanetas en Ponce. Eso como cierre de la caravana nacional”, apuntó.

Luego de eso, dijo, “los Reyes llegarán a la plaza pública de Juana Díaz donde las familias y niños estarán saludando y recogernos espiritualmente para celebrar la fiesta de la epifanía, el 6 de enero”.

En tanto, la plaza juanadina será escenario de varias actividades relacionadas al festejo, las cuales comenzarán el lunes 5 con presentaciones artísticas para niños “donde se entregarán las tradicionales cajitas para que ellos recojan la yerba que le colocarán a los camellos de los reyes”.

Como parte de la logística, los organizadores montarán la tarima en el estacionamiento posterior al monumento de los Reyes en la plaza pública, a donde llegará el desfile de reyes, pastores y pueblo, el cual saldrá de la Casa Museo de los Santos Reyes.

Entre las presentaciones artísticas para la víspera de Reyes, se destacan Danny Rivera, Herminio de Jesús y Plenéalo.

Mientras que, luego de la celebración eucarística, tendrán a Senderos de Cultura, Grupo Bomba con Trovadores, Conjunto Casima, Grupo Esencia, Tuna Romancera y Plena Libre.

Habrá estacionamiento en el Centro de Bellas Artes Ada Mage Zayas y, el terreno ubicado frente a Plaza Juana Díaz. Desde allí, se moverá al público hacia el área del evento a través del transporte colectivo de la ciudad.

Para detalles, puede acceder a: Los Reyes de Juana Díaz Oficial en Facebook o @reyesmagosdejuanadiaz en Instagram.