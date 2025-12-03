La nueva edición del evento “Trovadores del Mundo” se llevará a cabo del 5 al 14 de diciembre en Puerto Rico con delegaciones de Islas Canarias, Panamá, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile, quienes unirán sus voces a una extensa lista de trovadores puertorriqueños “en siete Encuentros Internacionales, donde la décima, la palabra y el verso rimado serán los protagonistas”, de acuerdo con declaraciones del comunicado de prensa.

La jornada cultural abarcará dos fines de semana y comenzará este viernes, 5 de diciembre, en Utuado. Continuará en Ciales el sábado 6, y llegará a Hatillo el domingo 7, donde se llevará a cabo la dedicatoria del evento al gran trovador puertorriqueño don Miguel Santiago Díaz.

La programación continuará la semana siguiente. El martes 9 de diciembre será en el Colegio de Abogados de Puerto Rico, y cierra su segundo fin de semana en Caguas el viernes 12, San Lorenzo el sábado 13 y Juncos el domingo 14, con un gran fin de fiesta, según agrega la comunicación escrita.

Todos los eventos son libres de costo y se llevarán a cabo en las plazas públicas de los municipios participantes.

“Con este evento internacional, Decimanía Puerto Rico celebra la apertura de un espacio muy necesario para visibilizar la tradición de la décima en la isla. Este evento lo hemos convertido en uno muy especial; hoy por hoy no solo es el más asistido, sino el más participativo, ya que incorpora niños y jóvenes trovadores, trovadores admirados de la isla y grupos musicales de Puerto Rico que merecen este taller. Eso nos hace sentir muy satisfechos como entidad cultural porque cumplimos con nuestra misión, expresó por escrito Omar Santiago, director del proyecto en Decimanía.

Además, añadió que “la dedicatoria a Miguel Santiago Díaz concretiza nuestro compromiso de enaltecer a aquellos trovadores que, además de su talento, han sido gestores y pilares de este arte. Invitamos a todos los amantes de esta tradición centenaria a que se den cita y disfruten de todo lo que hemos preparado”.

La lista de participantes en representación de Puerto Rico es amplia. Encabeza el grupo el homenajeado don Miguel Santiago Díaz, acompañado por figuras como Jovino González, Arturo Santiago, Roberto Silva, Samuel Quijano, Jesús Román, José San Miguel, Luis Rodríguez Báez, Jussie Reyes, Jonathan Colón, Joseito Rivera, Sebastián González, Leanny Adorno, Rosaura Batista, Deborah Rodríguez, Elsie Marie Díaz y Omar Santiago. La nueva generación también se hará sentir con José Rivera, Sebastián González, Shamira Santiago, Yahir Maldonado, Ian Quiñones, los Niños y Jóvenes del Taller de Trova Junqueño y otros jóvenes de talleres de trova alrededor del país.

En la música, el elenco contará con la participación de Wilbert Maldonado y Resaca Taína, Josean Feliberty, Ecos de Borinquen, Fusión Jíbara, Grupo Mapeyé, Versos de Mujer, Christian Nieves y Decimanía, Conjunto Típico Samaritano, Conjunto Típico Moroveño y Grupo Monte Adentro.

Desde las Islas Canarias regresará un elenco encabezado por los verseadores Yeray Rodríguez, José María Dávila y Eduardo Duque, junto a los músicos Domingo Rodríguez, Ner Suárez, Luz M. Dávila, Fernando García y Tania Gil.

Panamá aportará su “gallino picao” con las voces de Jazmín Muñoz y Sebastián García, acompañados por el violín de José Augusto Broce y la guitarra de Gonzalito González.

Argentina traerá la milonga de Emanuel Gabotto, quien compartirá versos con el payador uruguayo Leonardo Silva.

Chile llegará con sus tradicionales guitarrones en las voces jóvenes de Paul Castán y Emma Madariaga, mientras que Colombia aportará humor y picardía con Robinson Alejandro “Cocoliso” y Juan David Blanco “Caneca”.

Los encuentros “buscan fomentar un acercamiento entre el público boricua y la tradición de la décima y la trova en el ámbito hispánico”, realza el escrito.

El calendario está disponible en www.decimania.com y en las plataformas de redes sociales de Decimanía de Puerto Rico.