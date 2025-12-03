Diciembre llegó y, con él, comienzan los preparativos para la Nochebuena y el Año Nuevo. Sin embargo, al momento de desear una feliz Navidad a los familiares y amigos, algunos optan por decir “Merry Christmas” y no “Happy Christmas”, especialmente en países como Estados Unidos o Inglaterra.

Lo que muchos no saben es que la palabra “merry” no está tan asociada a las fiestas decembrinas, ya que su origen se remonta al siglo VII. Proviene del inglés “myriege”, que significa “agradable”, “encantador” o “placentero”, según el portal “Algarabía”.

De acuerdo con este portal, esta palabra se usaba como sobrenombre en la época medieval para referirse a una persona de carácter honesto.

No obstante, en 1843 todo cambió cuando el escritor británico Charles Dickens publicó “A Christmas Carol (Canción de Navidad)”. Desde entonces, “merry” empezó a asociarse con lo jovial y lo feliz.

Aunque en las redes sociales se ha creado un debate sobre cuál es la palabra correcta para desear una feliz Navidad, lo cierto es que ambas expresiones están bien dichas. Sin embargo, la más utilizada es Merry Christmas, sobre todo en países de habla no hispana.

Además, “happy” significa “estar feliz” o “sentirse feliz”, mientras que “merry” se refiere a estar a gusto, contento o con espíritu festivo, lo cual va más acorde con las celebraciones navideñas.

Estas dos frases han generado discusión desde hace años, pues para algunos la expresión correcta es “Happy Christmas”. Tanto es así que esta era la frase que utilizaba la reina Isabel, quien en sus felicitaciones navideñas deseaba a sus subordinados: “Happy Christmas to all and to all a good night”. No utilizaba Merry Christmas, ya que no estaba de acuerdo con su uso, según el portal web “Algarabía”.

¿Qué significa la palabra Christmas?

Para quienes se preguntan qué significa la palabra Christmas, esta proviene del inglés antiguo “Cristes Maesse”, que significa “la misa de Cristo”. Se utilizaba para referirse a la eucaristía que se celebraba el 24 de diciembre con el fin de conmemorar el nacimiento de Jesús.

Con el paso de los años, se unió en una sola palabra para formar Christmas, que hasta la fecha sigue vigente y es una de las más utilizadas para celebrar una de las fiestas más esperadas.