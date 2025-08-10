Una familia que transitaba esta tarde en una guagua por la carretera #111 de Utuado, tuvo que ser rescatada luego que al pasar por el kilómetro 58.3, el vehículo cayó en una especie de socavón provocado por las constantes lluvias que han impactado hoy al municipio.

“Todavía no sabemos si fue una tubería de Acueductos que reventó o fue la cantidad de agua que pasó, pero un muro cedió completamente y se fue la carretera, por lo menos un tramo de un carril completo de la #111″, explicó a Primera Hora el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia.

Sobre las personas afectadas, el primer mandatario indicó que “cuando llegué (a la escena) al señor lo sacaron y se fue, era del pueblo de Adjuntas. No tuve la oportunidad de dialogar con ellos, pero estaban en buenas condiciones, gracias al Señor no pasó nada que lamentar, pero me imagino que el susto será para toda la vida”.

Según el informe de la Policía, el conductor era un hombre de 64 años, mientras que los otros dos pasajeros eran una mujer de 39 años y una menor de 7 años.

Pérez Heredia manifestó que está en comunicación con personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas para la colocación de unas vallas de cemento que mitiguen el derrumbamiento y que no se siga rompiendo la carretera.

Al momento, el tramo continuará abierto, pero con un solo carril abierto.