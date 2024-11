⚡⚠️❗Special Weather Statement: STRONG T-STORM OVER SAN JUAN AND NEARBY MUNICIPALITIES THROUGH 530 PM AST.

Comunicado Especial sobre las Condiciones del Tiempo: TRONADA FUERTE SOBRE SAN JUAN Y MUNICIPIOS CERCANOS HASTA LAS 530 PM AST.



Until | Hasta…5:30 PM AST NOV 6.