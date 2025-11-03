El municipio de Trujillo Alto celebrará el inicio oficial de la época navideña con el tradicional Encendido de la Navidad Trujillana, este viernes, 7 de noviembre, a partir de las 6:00 p.m. en la Plaza de Recreo.

El alcalde Pedro A. Rodríguez González informó que el evento contará con un programa especial lleno de música, luces y actividades familiares.

“Queremos que esta Navidad sea un momento de unión y alegría para todos”, expresó el primer ejecutivo municipal, quien adelantó que este año se estrenará la Juguetería Trujillana, un espacio donde los niños podrán interactuar con duendes y escribir sus cartas para Santa Claus.

El espectáculo artístico estará a cargo de la Banda Municipal, el Programa de Danza y los niños trovadores de la Escuela de las Artes, además de la participación especial de la Tuna de Cayey. También habrá artesanos, kioscos y presentaciones típicas que llenarán el casco urbano del espíritu navideño.

Al concluir el encendido, la celebración continuará con la actividad Ven Pa’l Pueblo, en la calle principal del centro urbano, donde el público podrá disfrutar de la música de Herminio De Jesús y su Orquesta.