Interrupciones eléctricas afectarán este lunes a unos siete municipios mientras LUMA Energy continúa con trabajos de mejoras planificadas en la red eléctrica.

Según indicó la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución en Puerto Rico, los trabajos programados para hoy incluyen reparación de líneas eléctricas, sistemas soterrados y labores para aumentar la resiliencia de los postes.

Las labores están proyectadas para iniciar, en algunos casos, desde las 6:00 de la mañana.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA en su comunicación.

Estos son los pueblos donde se realizarán los trabajos: