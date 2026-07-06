¿Tu municipio está en la lista? LUMA anuncia trabajos que afectarán el servicio eléctrico
Mira la lista de pueblos que estarán sin luz hoy.
PUBLICIDAD
Interrupciones eléctricas afectarán este lunes a unos siete municipios mientras LUMA Energy continúa con trabajos de mejoras planificadas en la red eléctrica.
Según indicó la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución en Puerto Rico, los trabajos programados para hoy incluyen reparación de líneas eléctricas, sistemas soterrados y labores para aumentar la resiliencia de los postes.
Las labores están proyectadas para iniciar, en algunos casos, desde las 6:00 de la mañana.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA en su comunicación.
Estos son los pueblos donde se realizarán los trabajos:
- Caguas: Bo. Tomás de Castro, sector Sola, carr. 183 R788 K1 H9
- Utuado: Bo. Ángeles, sector El Corcho, sector Alturas; Bo. Santa Isabel y Santa Isabel II
- Salinas: sector Playa de Salinas (calles Chapin, Sierra, Pelirubia, Colirubia, Robalo, Marlin y Mero)
- Vega Baja: Bo. Almirante Sur, Bo. Río Arriba, Bo. Almirante Norte, Bo. Río Abajo; calles Blanco Sosa, José Julián Acosta, E.M. de Hostos, Altura, Ave. Villa de Paseos, Museo Casa Portela, urbanización Vega Serena y Sabana; Tribunal Municipal de Vega Baja, Calle Marginal
- San Juan: Guardia Nacional, Museo de la Guardia Nacional y Escuela Celso Barboza
- Yabucoa: Bo. Camino Nuevo, PR-901 km 9.5 interior, sector La Maloja
- San Sebastián: PR-448 km 2.0 interior, barrio Guánica