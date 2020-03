Aun cuando se había alertado de las sospechas de la existencia de un caso de coronavirus en la Isla, que fue el caso de la italiana que llegó en el Crucero Luminosa y posteriomente se convirtió en la primera muerte reportada, turistas continuaban llegando a las islas municipio de Vieques y Culebra sin ningún tipo de cernimiento.

Según la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, solo se estaban dejando entrar a los turistas “que tuvieran ya viajes planificados a la Isla”, exponiendo así a los residentes de Vieques y Culebra que no cuentan con las facilidades hospitalarias adecuadas.

“La Autoridad de Transporte Marítimo desde el momento, desde que la gobernadora comenzó, que todavía no había dado positivo ninguno de los casos en Puerto Rico, nosotros habíamos implementado que nada más podían ir turistas que tuvieran ya viajes planificados a las Islas”, dijo.

Aseguró que la medida se implementó, el jueves 12 de marzo, sin embargo, la gobernadora había anunciado ya el domingo 8, de marzo, que en la Isla, había un caso sospechoso que llegó a bordo del crucero Costa Luminosa, del que se bajó la gran mayoría la tripulación.

En tanto, indicó que la decisión de que no podía viajar ningún turista a las Islas se implementó tan pronto se supo de los primeros tres casos positivo a coronavirus. Sin embargo, el anuncio de los casos positivos se revelaron el pasado viernes 13 de marzo. Desde entonces, manifestó que se restringieron los viajes en ferry y solo están disponibles a residentes, comerciantes y suplidores.

“Tan pronto ya salió el primer positivo, nosotros implementamos que no podían viajar turistas y sólo podían viajar residentes, comercientes y suplidores de las Islas municipios y eso es lo único que se está aceptando y se le exhortó en ese momento a los turistas que estaban en las Islas que por favor regresaran que iban a tener hasta el lunes (16 de marzo) para poder regresar por las embarcaciones. De hecho le dimos hasta el martes (17 de marzo) para que pudieran regresar”, señaló.

Mientras, el domingo, 15 de marzo, la gobernadora había firmado la orden ejecutiva para imponer un toque de queda en la Isla que obliga a todos los residentes a mantenerse resguardados en sus casas para evitar la propagación del virus. El toque de queda, solo permite al personal de servicios esenciales poder continuar sus labores. Igual, establece el horario de 5:00 de la mañana a 9:00 de la noche para ir al supermercado o la farmacia si es necesario. Incluso, ordena a que los turistas que llegaran a la Isla debían cumplir con la orden y mantenerse en sus hospederías.

Contó que ese jueves 12 e marzo, también la llamaron para trasladar unos turistas que regresaban de Vieques y no pertimió que lo hicieran a través del ferry.

“No dejamos que se fueran por el Ferry, le dijimos que se fueran por el avión o la manera en que llegaron, porque de nuestra parte, nosotros como tal desde el momento número uno, hemos cerrrado para que los turistas puedan venir a las Islas ya que obviamente Vieques tiene un CDT y Culebra también un hospital y pues una situación como esta pudiese ocasionar unos problemas graves, mayores”, reconoció.

Esos turistas no fueron evaluados porque no se había implementado el protocolo de cernimiento que actualmente realiza del Departamento de Salud junto a miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico en Ceiba, así como en la entrada y las salidas de las Islas Municipio. Según Pérez, el protocolo de cernimiento se inició el lunes 23 de marzo. Al momento ya se han evaluado 91 personas y no han habido ninguna sospecha.

Turistas llegan por otras vías, dice Pérez

Tras la denuncia del presidente de la Legislatura Municipal de Vieques, Gypsy I. Córdova García, de que turistas sigue llegando a la isla municipio pese al estado de emergencia por el coronavirus, Pérez, en tanto, dijo que los turistas no estaban llegando a través de los ferrys, sino a través de aeropuertos regionales o embarcaciones privadas.

“No están entrando por la Autoridad de Transporte Marítimo. Están llegando a través de embarcaciones privadas y a través de los aeropuertos regionales pueden entrar. Por ejemplo en Ceiba ellos pueden comprar boletos para ir a Vieques o a Culebra”, reveló.

¿Aún con el toque de queda?, se le cuestionó

“Entiendo que sí”, aseguró.

Continúan los viajes para los residentes

No obstante, Pérez explicó que el servicio de lanchas continúa para los residentes aunque con ciertas medidas preventivas. Explicó que se disminuyeron a cuatro viajes diarios tanto para Vieques y Culebra, pero exhortó a los residentes a hacerlo si lo estimaban necesario.

“Ahora mismo se están dando cuatro viajes para cada Isla y se disminuyó la capacidad en la embarcación. La manera en que se montarían serían una fila sí, una fila no y una silla sí y una silla no, para guardar distanciamiento. A parte de eso cada vez que la embarcación llega a puerto, se limpia antes de montar a los pasajeros y también se está haciendo a toda persona que llega a Ceiba”, puntualizó.

“El flujo ha dismunuido grandemente. Ahora mismo en lo viajes están yendo 10 a 15 personas como mucho. Lo que nos estamos enfocando es que se reciban los comercios, suplido de las primeras necesidades. Lo que le pedimos a los residentes es que no utilicen los ferries a menos que sea necesario y esencial”, dijo.