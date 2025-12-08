En el 2025, la aplicación (app) de Uber continuó siendo parte del ritmo diario de Puerto Rico, acompañando a miles de personas en sus viajes, pedidos y momentos especiales. Las tendencias del 2025 muestran cómo la tecnología sigue entrelazándose con la vida urbana, el comercio local y las nuevas formas de moverse, siendo el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, la Placita de Santurce y la Plaza Colón en el Viejo San Juan los destinos más visitados del año.

“Las tendencias de 2025 confirman que Uber es una app que acompaña la vida real de las personas. Conecta negocios locales, impulsa experiencias diarias y facilita nuevas oportunidades”, comentó mediante declaraciones escritas Carolina Coto, gerente de Comunicaciones de Uber para Centroamérica y el Caribe.

¿Cómo utilizaron la app los boricuas en 2025?

Un país que se mueve

Los destinos más populares fueron el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, la Placita de Santurce y la Plaza Colón en el Viejo San Juan, puntos que combinan turismo, comercio y vida urbana.

UberX se consolidó como la opción más popular.

La plataforma registra más de 5 mil socios conductores y alrededor de 175 mil usuarios.

Historias que destacan

Un socio conductor superó los 3,800 viajes con las opciones premium Uber Comfort y Uber Black.

Un usuario completó más de 1,300 viajes en este año.

El día con más propinas fue San Valentín, una muestra de cómo las fechas especiales también se viven dentro de la plataforma.

Fines de semana en movimiento

Los sábados fueron los días de mayor actividad en general.

El domingo 19 de enero fue el día del año con mayor cantidad de viajes, impulsados por las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Lo que pidieron los boricuas: comida, compras y favoritos

Los mozzarella sticks lideraron los pedidos gastronómicos. Le siguieron los nuggets de pollo, las papas fritas, las hamburguesas y el helado.

En bebidas, el favorito fue el café.

En la categoría de bebidas alcohólicas, lo más pedido fueron cervezas, seguido de margaritas y botellas de vodka.

Entre los artículos más pedidos por Uber Eats se destacaron: las toallas de papel, el papel higiénico y el hielo.

En establecimientos, un usuario sumó 530 pedidos y una usuaria 390 pedidos, ambos a Starbucks.

Los fines de semana son los días favoritos para realizar pedidos. El sábado 16 de agosto fue el día con mayor actividad.

Hay 2,000 socios restaurantes y comercios activos en la app de Uber Eats.

Los pequeños negocios que destacaron con la mayor cantidad de pedidos fueron Wingstop (Río Piedras), Panadería Mallorca de la 65 y Silk.

Seguridad en la app

En 2025, la herramienta más utilizada por los socios conductores fue la grabación de audio y video. Del lado de los usuarios, la función “Compartir el viaje” fue la preferida.

“En 2026 seguiremos fortaleciendo la seguridad desde la tecnología, ampliando herramientas que acompañan a usuarios y socios conductores antes, durante y después de cada viaje. Nuestro compromiso es claro: llevar opciones confiables a más comunidades y ofrecer una experiencia cada vez más segura en su día a día”, agregó por su parte Manuela Bedoya, Gerente de Comunicaciones de Seguridad para Uber en la Región Andina, el Caribe y Centroamérica.