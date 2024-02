El joven puertorriqueño, creador de contenido digital y empresario, Jorge Andrés, fue una de las primeras personas en recibir uno de 50 tenis, ‘Never Surrender’, de la marca Trump, autografiados por el expresidente, Donald Trump, quien presentó su nuevo calzado esta tarde en la ‘Sneaker Con’, que se celebra en Filadelfia.

En un video colgado en sus redes sociales, el fundador de ‘We Got Kicks explicó que fue uno de los pocos afortunados en recibir un par de 50 calzados deportivos firmados por el presidente y denominados ‘Friends and Family’. “Dímelo corillo. Acabo de salir de una de las reuniones más importantes en la industria de los tenis Ya hay muchas fotos circulando por ahí. Estuve con el ex presidente Donald Trump Y me regaló su par de tenis, Friends and Family, uno de 50 pares en el mundo, firmado exclusivamente por él. Ya hay muchas noticias corriendo pero quería enseñarlo aquí porque en verdad”, dijo Jorge Andrés en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Este es el par número 41 de 50, size 11, firmado personalmente por él. Fui uno de como cinco o seis personas afortunadas de tener el chance de janguear con él un ratito,

conocerlo, saludarlo, pero este es un par súper, súper exclusivo Lo quieran o lo odien, esto es una marca para la historia del sneaker game. Por lo menos en todo el mundo, el primer presidente en tirar un tenis. En verdad, ¿qué ustedes piensan de él?”, manifestó el empresario boricua.

La presentación de Trump en el ‘Sneaker Con’ no fue anunciada por los organizadores del evento y tomó a muchos por sorpresa. Aunque el exmandatario asegura que su calzado deportivo no tiene nada que ver con su campaña política, muchos indican que el también empresario se ha embarcado en una misión por tratar de alcanzar a una mayor base de electores afroamericanos y jóvenes, con el fin de lograr la delantera ante lo que se perfila como una cerrada carrera entre él y el actual presidente Joe Biden.

Los tenis ‘Never Surrender’ están disponibles por Internet y tienen un costo de $399.00.