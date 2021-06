Las lecciones más hermosas de mi vida las he aprendido al lado de mis mascotas. Han estado conmigo en momentos felices y también en los más duros, dándome el amor más genuino e incondicional que jamás haya visto. Han llenado mi vida de alegría y magia, y en cada una de sus partidas mi corazón se ha roto en mil pedazos, pero siempre agradecida por lo que dejan en mí.

Las mascotas son resilientes, amables, amorosas, leales, si se enferman no se quejan y se adaptan a la vida rápidamente con lo que sea que les traiga. Sus enojos duran segundos, y no pierden ni un solo minuto de sus vidas en cosas triviales. Aprecian la naturaleza, y viven cada día como si fuera el último. ¿Cómo no aprender de ellas, si viven como deberíamos vivir nosotros?

Pero, hay que estar claros: no a todas las personas le tienen que gustar los animales. Los que los tienen deben saber el trato adecuado para ellos y a los que no les gustan, con no tenerlos, no maltratarlos cuando las ven en otras familias o en la calle y validar el amor que sí sienten otros humanos por ellos, es suficiente.

De manera que si estás pensando en adoptar una mascota y aceptar la responsabilidad y el compromiso que conlleva de cuidarla hasta su último suspiro, atenderla, caminarla todos los días, jugar con ella, llevarla al médico veterinario cuando lo necesite, proveerle un hogar seguro, alimentarla correctamente de acuerdo a cada etapa de su vida, darle atención y cariño todos los días, proveer para ella ante algún evento atmosférico y no abandonarla nunca sin importar las circunstancias… ¡bienvenido/a al maravilloso mundo que brindan las mascotas!

Es importante lograr que ese proceso sea armonioso y llevadero hasta que ya de adulta se convierta en una mascota feliz y se sienta parte de la familia.

Si es un perrito/a, o un gatito/a bebé, debes saber cómo manejar correctamente esas primeras etapas de su vida. Si se va a integrar a otras mascotas, hacer esa transición ordenadamente es vital. Una mascota puede llenar tu familia de hermosas historias, llenas de alegría, pero eso no es fortuito, hay que trabajarlo.

Solo tienes que aprender y para eso hay muchos foros disponibles que pueden ayudarte. Por ejemplo, yo me he unido a la gente de Royal Cannin, junto a otros profesionales (veterinarios, “groomers” y entrenadores) para ofrecer talleres educativos sobre cada etapa del desarrollo de una mascota, a través de Facebook Lives. Ahí puedes aprender mucho y hacer todas las preguntas que desees. No solo se trata de los perros, también es importante conocer sobre los gatitos, una especie muchas veces incomprendida, pero cuyos miembros también bridan mucho amor y diversión a sus familias adoptivas.

Todo este proceso requiere disciplina, paciencia, consideración, pero sobretodo amor y respeto para lograr una vida digna a la cual los animales tienen derecho.

No importa qué mascota escojas, solo quiero que recuerdes que es un compromiso para toda la vida…