El presidente del Centro Unido de Detallistas, (CUD), Jesús Vázquez, aseguró que una nueva orden ejecutiva que incluya un cierre total de los negocios en Puerto Rico provocará que el 25% de las PYMES cierren sus puertas provocando la pérdida del 50% de los empleos, especialmente en los restaurantes que han sido grandemente afectados.

“Nos sorprende que en ningún momento se nos haya tomado en consideración. Somos la organización más importante del país, que representa al mayor sector comercial y nunca nos han pedido la opinión. Me intriga saber de dónde provienen las recomendaciones que le hacen a la Gobernadora. Los negocios que no estén cumpliendo con las ordenes ejecutivas, los que no cierran a las horas establecidas, al igual que los que permiten a personas fuera de su establecimiento bebiendo sin el uso de la mascarilla, deben ser castigados, porque atentan contra la salud del pueblo. La policía debe comenzar a ejecutar sus deberes y aplicar todo el peso de la ley a los irresponsables que han hecho que se castigue al comercio puertorriqueño. Siendo el líder de la organización más grande y longeva del país, solo siento dolor al pensar cómo se destruye la economía puertorriqueña y que los más afectados seamos los pequeños y medianos comerciantes”, expresó el líder del CUD.

El presidente del CUD, indicó que una orden de cierre total “lockdown”, terminaría con una economía que actualmente se encuentra en detrimento y que no ha podido todavía recuperarse desde los huracanes del 2017. Aseguró que en el año 2021 se dispararán las quiebras en el país y el gobierno se quedará inoperante porque sus finanzas se verán sumamente afectadas. Dijo que en lo que va del 2020 se han perdido sobre $1100 millones en el sector del pequeño y mediano comerciante, y por lo que se ve podrá llegar hasta $2,000 millones en pérdidas una vez acabe este año. “Esto representa un golpe al gobierno de sobre 500 millones en diferentes obligaciones gubernamentales y un impacto directo a sobre 30,000 empleos que se perderán”.

Insistió en que se ha demostrado por estudios que el contagio no se propaga en los negocios, y si en las actividades familiares y eventos multitudinarios. No entienden porque se discrimina contra el grupo de empresarios, que de por sí ya han pasado por un verdadero vía crucis en esta pandemia.

El presidente el CUD de Puerto Rico, solicitará una reunión con la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y el secretario de Salud, Lorenzo González para que escuchen las recomendaciones de los cinco mil socios, que a su vez representan a 15 mil negocios en Puerto Rico.