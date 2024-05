En medio de la crisis de salud que atraviesa la isla y a casi siete meses del cierre del hospital HIMA San Pablo de Fajardo -tras un proceso de bancarrota del conglomerado hospitalario- surge una nueva esperanza para los residentes de la región este con la apertura del nuevo Centro Médico del Noreste, propiedad de la entidad Fajardo Integrated Medical LLC, la cual adquirió las instalaciones el pasado año por $7 millones.

Con una inversión total de $10 millones -incluido el costo de la propiedad- se inaugurará a finales de mayo las nuevas instalaciones del hospital que renovó completamente su sala de emergencias -con servicios a la población pediátrica-, así como el área de laboratorio clínico.

PUBLICIDAD

Los cambios inmediatos también incluyen nuevas máquinas de CT-Scan, Rayos X y sonografía, así como la remodernización de 52 cuartos de hospitalización para población adulta en el área de Medicina Interna. Posteriormente, se pudieran abrir otras 52 habitaciones.

Los dormitorios, a los que Primera Hora tuvo acceso en primicia, tienen baños completamente remodelados y en cumplimiento con la Ley ADA. La mayoría de las habitaciones son tipo privadas. Además, las antiguas unidades de “chillers” para aires acondicionados fueron reemplazados por sistemas “inverters” de alta eficiencia con tecnología de ahorro en el consumo eléctrico, especificó el ingeniero Milton Delgado, director de ingeniería y planta física del hospital.

“Además, tenemos nueve camas disponibles en dos unidades de cuidado intensivo”, destacó Sara López Martin, quien encabeza la dirección del hospital junto a un grupo de médicos que durante años han brindado servicios en la región este.

Tras el cierre del Hospital HIMA de Fajardo unos 180 empleados resultaron cesanteados por el conglomerado hospitalario que se fue a la quiebra. Referente a ese particular, la doctora explicó que se hizo un nuevo proceso de reclutamiento en el que se consideraron los méritos de los entrevistados. Actualmente, la plantilla la conforman unas 60 personas (incluyendo médicos, enfermeras y personal administrativo), pero el capital humano pudiera llegar a más de 200 personas, a medida que se van completando las fases de remodelación.

El hospital renovó completamente su sala de emergencias -con servicios a la población pediátrica-, así como el área de laboratorio clínico, entre otros. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Un hospital con historia

Mientras camina por los pasillos de las renovadas instalaciones, la doctora López Martin habla con nostalgia de su historia. Fue construido en 1938 bajo el mandato del gobernador civil, Blanton Winship, quien ordenó hacer cinco Hospitales de Distrito en Fajardo, Bayamón, Arecibo, Aguadilla y Ponce.

PUBLICIDAD

“Era un hospital muy importante. Tenía las cuatro especialidades reconocidas: Medicina, Pediatría, Ginecología (Maternidad) y Cirugía. Fue uno de los hospitales más importantes de la isla y aquí nacieron para aquellas décadas, el 80% de los puertorriqueños desde Las Piedras, San Lorenzo, Humacao, Yabucoa, Maunabo, Naguabo, Ceiba, Fajardo, Luquillo, Río Grande... hasta Carolina. Era el único y aquí venían a parir las mujeres de todos esos pueblos. Bueno, cuando yo llegué a este hospital, para el 1978, aquí se hacían 10 a 15 partos en un día. Ahora no vemos eso ni en un mes. Además, teníamos una escuela de enfermería y aquí se hacían todas las prácticas. El hospital de distrito era el hospital de distrito”, narra con una memoria histórica que disfruta conversar con otros, particularmente, para explicar por qué el interés de rescatar lo que una vez fue el hospital más importante de la región.

“Hay que reconocer el pasado para entender el presente. El gobierno de Puerto Rico, la salud de Puerto Rico en el siglo XX fue evolucionando de manos de médicos como el doctor Guillermo Arbona y es algo que conozco perfectamente, nadie me lo contó. Pero, el problema es que los costos fueron aumentando, aumentando, aumentando y para los años 90′ el prespuesto de Salud se dobló y el gobierno levantó bandera porque no podía afrontar semejante gasto. Y fue entonces que se pensó en privatizar la salud con la Reforma del doctor (Pedro) Rosselló... se hizo para aguantar los costos”, agregó para explicar que fue entonces que se pusieron a la venta varios hospitales en Puerto Rico, incluyendo el de Fajardo, el cual pasó a varias corporaciones hasta que a mediados de los 2000 fue comprado por el conglomerado HIMA San Pablo.

PUBLICIDAD

La doctora Sara López Martín, quien condujo el recorrido por las instalaciones, recordó toda la historia que encierra el complejo hospitalario. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Se enrollaron las mangas

Con todo ese preámbulo fue que explicó que cuando surgió “la sorpresiva noticia” de la quiebra de los hospitales HIMA San Pablo, un grupo de médicos se reunió y tomaron la decisión de presentar una propuesta a la corte de quiebra y hacerse disponibles como posibles licitadores.

“Nos reunimos y pensamos que debíamos estar presentes porque somos el grupo médico (Fajardo Group Practice) que llevamos 40 años en el área. Y, finalmente, el tribunal nos otorgó a nosotros la facilidad. Y esa sería la primera parte de este nuevo capítulo, dicho de una manera breve”, puntualizó al explicar que el 25 de octubre los antiguos dueños cerraron el hospital y al otro día ya había un equipo en las instalaciones evaluando todo el trabajo que había que realizar.

Inicialmente, las expectativas eran reabrir en cuatro meses, pero en el interín se percataron que la labor de infraestructura en la primera fase era más ardua que lo proyectado.

“Es un hospital nuevo y necesitaba -y aún necesita- muchas remodelaciones. Nuestras proyecciones es que todo el trabajo, de toda las instalaciones, esté completada en unos cinco años”, precisó sobre las instalaciones cuyo slogan será “Centro Médico del Noreste, tú nuevo hospital de distrito”.

López Martin recalcó que el hospital representa un servicio importante para los residentes de las islas municipios de Vieques y Culebra -donde hay carencia de facilidades médicas-, para quienes se habilitó un hostal o pequeño hotel aledaño a las facilidades clínicas que se llamará Hotel La Residencia y será destinado a albergar hasta a 15 familias de pacientes de estos pueblos que requieran hospitalización y no tengan los recursos para costear un lugar donde pernoctar.

PUBLICIDAD

“Eso ya está y es parte de la remodelación inicial. Todavía no lo hemos abierto porque estamos en los últimos detalles”, sostuvo al informar que la sala de emergencia y el ala preparada para hospitalización está abierta desde la semana pasada, pero se inaugurará oficialmente el 30 de mayo.

Y, ¿cuáles son sus expectativas?, inquirimos a la doctora López.

“Pues mis expectativas son bien altas en términos de servicio y muy chiquitas en términos de business (negocio). A la edad que yo tengo, y mi trayectoria, lo que yo le quiero dejar al pueblo de Fajardo es un hospital bien montado con un buen servicio, y poder hacer viable esta remodelación y seguir dándole servicios a los residentes, orientado a los pacientes adultos”, afirmó al mencionar que la convicción de que ese debe ser el norte se lo confirma el reto demográfico de Puerto Rico, donde el 28% de la población son adultos de 60 años o más.

¿Ese es el enfoque entonces?, consultamos.

Ese es el enfoque, el enfoque es la población actual que tenemos en Puerto Rico. Claro, damos servicio de pediatría en sala de emergencia. Pero, por ejemplo, en el hospital no tenemos maternidad, ya ellos (HIMA San Pablo) habían cerrado maternidad y nosotros permanecimos como está. ¿Por qué? Porque tenemos una excelente maternidad en el otro hospital y sobran las facilidades para los partos que hay, o sea, no hay partos, no hay partos”, respondió la médico en referencia al otro hospital que hay en Fajardo, el Caribbean Medical Center, que también pertenece a Fajardo Integrated.

PUBLICIDAD

Además, hay planes de que en un año estudiantes de medicina puedan hacer su internado en las instalaciones, explicó el director médico del hospital, el cardiólogo, Alexis Rivera Dávila.

Actualmente, el hospital se encuentra en un proceso de reclutamiento. Hay plazas disponibles de oficinistas, enfermería, control ambiental, manejadores de caso y técnicos de servicios de alimentos. Los interesados pueden enviar resumé a recursos.humanos@caribbeanmedicalcenter.com. También pueden llamar al (787) 863-0505.

Según datos publicados por El Nuevo Día, el pasado año, el San Jorge Children’s Hospital y el Grupo HIMA se acogieron a la bancarrota, siendo este último conglomerado, la quiebra más grande reportada en la isla. Mientras, el Hospital del Maestro mantiene la bancarrota como uno de sus remedios para solucionar su situación financiera.

Asimismo, el Hospital Wilma N. Vázquez pasó con éxito un proceso de restructuración. Mientras, el Hospital Damas de Ponce, que hace unos años invocó un proceso de bancarrota, cerró, temporalmente en febrero su unidad de obstetricia.

Mientras, un análisis de Estudios Técnicos y Galíndez LLC afirma que la demanda de las personas por servicios médicos se ha contraído un 24%, entre 2016 y 2021. Esto son 80,000 pacientes menos. Estas variables -junto a la crisis demográfica de Puerto Rico -que se ubica entre los primeros 10 países con mayor población en la edad de 65 años o más- acrecienta la crisis de salud en la isla pues, según el informe citado por El Nuevo Día, el envejecimiento de la población encarece los costos del manejo de pacientes y hace que los servicios médicos sean menos rentables.