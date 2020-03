Una niña de 11 años y un adolescente de 17 están entre los 47 nuevos casos de personas que han dado positivo al COVID-19, según los más recientes datos sobre el mortal coronavirus que hizo público el Departamento de Salud.

También se confirmó una muerte adicional, de un hombre de 68 años que presentó síntomas luego de haber estado en contacto cercano con un familiar que había viajado a Nueva York. Luego de presentar síntomas fue ingresado en un hospital de la región de Bayamón, donde se le hizo la prueba y se confirmó el positivo. Permaneció hospitalizado por varios días, pero su condición que incluía otros males, empeoró y lamentablemente falleció.

Además, 10 de los nuevos positivos son personas con edades entre 20 y 29 años.

Los 47 nuevos casos elevaron el total de positivos a 174, con seis muertes hasta el momento.

De los nuevos positivos, 14 fueron confirmados por el Departamento de Salud, dos por el Hospital de Veteranos y 31 por laboratorios privados. Se trata de 27 varones y 20 féminas.

La mayor parte de los nuevos casos son personas de la zona metropolitana, aunque también hay casos en las regiones de Mayagüez, Caguas, Ponce, Bayamón, Aguadilla, Arecibo y Fajardo.

Más allá de los positivos ya confirmado, se espera por la respuesta de otras 794 pruebas, de total de 1,899 que han sido administradas.

Las 931 pruebas restantes han arrojado resultados negativos al coronavirus.

Al momento, según los datos ofrecidos por del Departamento de Salud, no se ha registrado ningún positivo en niños menores de 10 años; hay 4 positivos con edades entre 10 y 19 años, 18 positivos con edades entre 20 y 29 años; 32 positivos en las edades entre 40 y 49 años; 39 positivos entre los 50 y 59 años; 29 casos positivos en edades entre los 60 y 69 años; 20 positivos entre los 70 y los 79 años; y 13 positivos con más de 80 años. El caso más edad es de una mujer de 94 años en la región de Caguas

El informe refleja además que 30 de los casos positivos confirmaron un historial de viaje a regiones afectadas por el coronavirus. Sin embargo, 28 casos no tienen ese historial, lo que apunta a un contagio local. Para los otros 116 no estaba disponible el historial de viaje.

Por otro lado, al menos tres casos positivos no presentaban síntomas de la enfermedad. 61 casos sí reflejaban síntomas, y no en los 110 restantes no está disponible esa información.

El 58% de los casos positivos (101) son masculinos, los 73 restantes (42%) son féminas.

El secretario de Salud, el doctor Lorenzo González, advirtió a la población que las cifras reflejan un aumento paulatino de casos y muertes, y por tanto es imprescindible que se sigan las instrucciones de mantener el distanciamiento social, para poder así evitar lo más posible la propagación de virus.

“Los números continúan aumentando, tanto de los casos positivos como de muertes por COVID-19. Esto debe servir de alerta para todos, de que estamos ante una situación de seriedad en la que cada uno debe asumir una responsabilidad activa. Hay que acatar las instrucciones de distanciamiento social impartidas por el gobierno y evitar salir de las casas. Esta será la única manera de detener la propagación de este virus”, indicó González en declaraciones escritas.

Por su parte, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del Puerto Rico Medical Task Force Covid-19, alertó que la Isla comenzaba a entrar en una etapa “determinante” en lo que respecta a la propagación del virus, y se unió al llamado a mantener las medidas para evitar la propagación del mismo.

“Esta semana entramos en una etapa determinante de la propagación del coronavirus en Puerto Rico. Los datos epidemiológicos nos indican que los casos positivos continuarán aumentando. No obstante, todos queremos controlar la propagación de este virus y prevenir la mayor cantidad de casos posibles. Todos tenemos el deber de colaborar en este esfuerzo, la responsabilidad es colectiva y el mensaje es uno: Quédese en su casa”, insistió Rodríguez, también a través de declaraciones escritas.