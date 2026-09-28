Alrededor de 150 mujeres participaron durante el fin de semana en la más reciente edición de Loyalty NRA Women On Target, un evento de dos días que combinó educación, capacitación y orientación sobre seguridad personal, defensa personal y manejo responsable de armas de fuego.

La actividad se llevó a cabo el sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Polígono de Guayama, con la participación de mujeres de distintas edades y contextos.

La agenda incluyó talleres y experiencias prácticas dirigidas a ampliar los conocimientos de las participantes sobre seguridad y toma de decisiones ante diferentes situaciones.

Entre los temas abordados estuvieron el manejo responsable de armas de fuego, medidas de seguridad, defensa personal y los aspectos que deben conocer las personas interesadas en la portación de armas.

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También se ofreció orientación sobre salud emocional, situaciones de vulnerabilidad y violencia doméstica, además de información sobre recursos disponibles para las mujeres que puedan encontrarse en situaciones de riesgo.

Los aspectos legales relacionados con las armas de fuego fueron presentados desde una perspectiva educativa, con énfasis en los requisitos, responsabilidades y disposiciones contempladas en la legislación vigente.

“Estamos muy satisfechos con la respuesta que recibimos durante estos dos días. Ver a tantas mujeres interesadas en aprender, hacer preguntas y participar activamente demuestra la importancia de continuar creando espacios de educación y preparación dirigidos a ellas”, expresó Richard Rodríguez, director de Loyalty NRA Women On Target.

Según los organizadores, la participación y el interés mostrado durante las jornadas reflejaron la demanda por espacios en los que las mujeres puedan recibir información y capacitación relacionada con su seguridad y la de sus familias.

La edición de 2026 contó con el auspicio de Dynamic Records, disquera propiedad de Siru y Jay Wheeler, como parte de su respaldo a iniciativas que, según los organizadores, buscan aportar a la educación y preparación de las mujeres más allá del ámbito musical.

Con esta edición, Loyalty y Trainext señalaron su intención de continuar desarrollando actividades de capacitación dirigidas a mujeres, con énfasis en educación, responsabilidad y conocimiento en asuntos relacionados con seguridad y defensa personal.