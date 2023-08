La Coalición VOCES junto a la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y el Centro Comprensivo de Cáncer, han aunado esfuerzos para orientar a la población joven adulta sobre la prevención y detección temprana del cáncer de orofaringe, a través de la campaña “Oralmente Fuerte”.

El cáncer orofaringe se origina en los tejidos que se encuentran en la parte interior de la boca y detrás de la lengua. Incluye las amígdalas, la base de la lengua, la campanilla y las paredes laterales y posteriores de la garganta, al igual, que todos los tejidos que recubren la boca como las mejillas, el paladar, el interior de los labios y la lengua y piso de la boca. Puede estar relacionado con la infección por el virus del papiloma humano (VPH), en un 70 a 80 por ciento de los casos y es completamente prevenible hoy en día por las vacunas aprobadas. El VPH es la infección de transmisión sexual más común a nivel global y está asociada a seis tipos de cáncer, entre ellos: cáncer de cérvix, de vagina, ano, pene y orofaringe. La incidencia más alta del cáncer oral es en varones.

PUBLICIDAD

“Es un cáncer que no tiene síntomas reales cuando está comenzando, que puede ser curable cuando está comenzando, y por eso es que es importante esta evaluación constante, la educación y sobre todo la prevención. Lo ideal es que no de, y la única forma en que no pudiera dar, entre ellas es la vacunación (contra el VPH) que es lo que es prevención primaria”, detalló la doctora Elba Díaz, catedrática y odontóloga especialista en prostodoncia.

De igual manera alertó a la población de 19 años o más “que en esa época es que más tienen contagio con el virus del papiloma humano, y sobre todo en cavidad oral, lo que queremos es prevenir ese contagio con ese virus que viene siendo un factor de riesgo de los principales para desarrollar lesiones de cáncer oral”.

Díaz explicó que este tipo de cáncer es bien deformante y que, al no presentar síntomas, cuando ya éstos se presentan, es tarde porque “hay que traer radioterapia, quimioterapia y un montón de otros tratamientos que ya sabemos que son mucho más agresivos, versus cuando nos podemos hacer detección temprana que es lo que hacemos los dentistas y maxilofaciales y los otorrinolaringólogos”.

Las expertas alertaron que la población de 19 años o más es la que está más expuesta al contagio con el virus del papiloma humano, y sobre todo en cavidad oral. ( Soraida Asad Sánchez )

Es importante la revisión con el dentista cada seis meses y no tomar a la ligera síntomas como: dolor de garganta persistente, dificultad para tragar o sensación de tener algo atascado en la garganta, dolor de oído en un solo lado, ronquera o cambios en la voz, pérdida de peso inexplicada, ganglios linfáticos inflamados en el cuello, placas blancas o manchas rojas en los tejidos de la boca que no salen al cepillarlas, y la presencia de una masa o bulto en el cuello o la garganta.

PUBLICIDAD

Por su parte, la doctora Ana Patricia Ortiz, investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer, detalló que la ocurrencia de este tipo de cáncer se presenta en la vida adulta, pero la prevención hay que enfocarla en la edad temprana, que es cuando se recomienda la vacunación.

“El CDC recomienda que todos los niño y niñas de 11 y 12 años de edad se vacunen contra el virus del papiloma humano. Se recomienda incluso, que, si usted no se ha vacunado, la recomendación es universal, para todas las personas hasta los 26 años de edad. Incluso, hay una recomendación del CDC que hasta los 45 años podemos vacunar, tanto hombres como mujeres, y de los 27 a los 45, esa persona debe estar en comunicación con su médico y orientarse sobre el tema y entender los beneficios de la vacunación”, detalló Ortiz.

Durante la presentación de la campaña, Ortiz, reveló que entre los estudios que se han hecho en la Isla relacionados a la prevalencia del VPH en la cavidad oral, uno de ellos fue hecho del 2014 al 2016, con una muestra de personas adultas de 40 o más, y se pudo observar que el 10.3 % de los varones tenían infección con VPH en la boca al momento del estudio y en las mujeres casi un 4%.

Como parte de la iniciativa los días 17, 18 y 19 de agosto, se estarán llevando a cabo clínicas gratuitas de cernimiento, en el Centro de Comunidades Saludables de VOCES en Plaza Las Américas, segundo nivel frente a Macy’s, de 3:30 p.m. a 6:00 p.m. Además, en el mismo lugar habrá vacunación para los pacientes del plan Vital. En la página vocespr.org, en el botón que lee: “Oralmente Fuerte”, usted podrá tener más información y detalles de los centros de vacunación.