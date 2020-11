Ante el incremento progresivo en el número de contagios con el virus COVID-19, la Unión General de Trabajadores (UGT) respaldó la solicitud que han hecho los expertos médicos del país para que se ordene un cierre total, similar al que se dio el pasado mes de marzo, para contener el aumento de casos que ya asciende a un promedio de 3,000 semanales.

“No podemos permitir que la pandemia continúe saliéndose de control. Es más que evidente que las medidas ensayadas para depositar en las personas individualmente el control de la enfermedad no ha dado resultado y quedarse esperando a que cambie la actitud de la gente no puede ser la alternativa. Nuestros recursos de servicios hospitalarios no son infinitos y el personal clínico está dando muestras de agotamiento luego de luchar por ocho largos meses con una pandemia que no da tregua”, explicó Gerson L. Guzmán López, presidente de la UGT.

PUBLICIDAD

La UGT, sindicato que representa a todos los trabajadores de la salud en el sector público y en un numeroso grupo de hospitales privados, ha sido consistente en su reclamo de considerar el bienestar y la salud del pueblo por encima de las consideraciones del sector económico.

“Conocemos de primera mano el gran reto que han tenido los médicos, las(os) enfermeras(os), y el personal hospitalario, para lidiar con esta situación. Un trabajo que, por su particular naturaleza es estresante, se ha tornado mucho más difícil ante la ausencia del personal que fue despedido al inicio de la pandemia, las extremas medidas de seguridad que hay que mantener en todo momento para evitar el contagio y la carencia de materiales y equipos. No podemos pasar por alto que muchos empleados también podrían estar trabajando con condiciones de salud como la diabetes y problemas cardíacos, entre otros, que los hacen también vulnerables”, expresó el líder gremial.

Guzmán López mencionó que las pasadas seis semanas han sido críticas, aumentando significativamente el número de casos dada la exposición de las personas en las actividades previas, durante y posteriores a las elecciones y que la proximidad a las festividades de Acción de Gracias y Navidad hacen más que necesario la adopción de medidas más enérgicas que establezcan los controles necesarios.

“Los actuales niveles de utilización de las facilidades hospitalarias, a un nivel del 70%, las advertencias sobre la peligrosidad de viajar al país emitidas al inicio de la semana por el CDC y el llamado hecho por los expertos no deben ser ignorados por las autoridades gubernamentales. El momento de tomar las decisiones difíciles es ahora. Esperar más se constituirá en una acción temeraria que no responde a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”, concluyó.