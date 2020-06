La Compañia Universal alertó hoy a los consumidores a estar atentos a unas llamadas fraudulentas que hacen a su nombre.

Según estipularon en declaraciones escritas, varias personas se han comunicado a su centro de llamadas informando que han recibido llamadas a nombre de una compañía llamada Link After, en la que le solicitan información personal. En esa llamada fraudulenta también dicen que representan a Universal.

Universal aclaró que no tiene ninguna relación con esa empresa y que ya radicaron una querella ante las autoridades pertinentes y la Oficina del Comisionado de Seguros.

A continuación sus declaraciones:

Por los pasados días, varias personas han informado a nuestro Centro de Llamadas que han estado recibiendo llamadas telefónicas de una empresa con el nombre de Link After, que solicita información y datos personales alegando que representan a Universal. Cuando marca el 787-641-0947 le indican que es una compañía de mercadeo que representa bancos, compañías de seguros entre otros y le devolverán su mensaje.

PUBLICIDAD

Universal deja meridianamente claro que no tiene relación alguna con la compañía Link After y que esta empresa no provee servicios a Universal ni a ninguna de las compañías que forman parte del Grupo y que no están autorizados a hablar o solicitar información a nombre de Universal. Le exhortamos a que no provean información alguna, ni vía telefónica, en persona o por correo electrónico para que proteja su identidad,

Universal refirió la querella ante las autoridades pertinentes y la Oficina del Comisionado de Seguros.

Para cualquier duda, la línea oficial de Servicio al Cliente de Universal es 787.641.7171