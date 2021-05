Ante denuncias de algunos clientes de que han recibido mensajes de texto con advertencias de la cancelación de sus pólizas de seguros, Universal Group Inc. está alertando a la ciudadanía de que podría tratarse de un fraude por lo que no deben contestar los mismos ni compartir su información personal.

“Advertimos a la ciudadanía y a todos nuestros clientes que no contesten este tipo de mensajes. Para cualquier duda con su póliza, pueden acceder a la página web www.universalpr.com o comunicarse a los teléfonos (787) 793-7202 o (787) 641-7171 y con gusto le atenderemos”, aclaró por escrito la presidenta y CEO, Lcda. Josely Vega.

Vega explicó que la compañía, compuesta por Universal Insurance, Universal Life, Universal Finance y Point Guard, al momento no está enviado mensajes de textos con fines de cancelación de las pólizas. “Si usted recibe un mensaje diciendo que le pueden cancelar la póliza, no es un mensaje nuestro y no debe atenderlo ni acceder a algún enlace (link)”, sostuvo.

Como orientación a los clientes, Vega compartió algunas recomendaciones sobre las comunicaciones oficiales de Universal Group y cómo identificar las mismas:

1. Nuestros links siempre son http://univ.pr/xxxxxx (las equis significan una combinación de números y letras) ejemplo: https://univ.pr/4ynAV1O. Si no es esta dirección, no es de nosotros.

2. Nuestros teléfonos son todos de Puerto Rico, no son de Estados Unidos y todos comienzan con 787 (no hay ninguno 939).

3. Los teléfonos de Point Guard son 787-906-xxxx y los de Universal Insurance 787-333-xxxx. En nuestra empresa no hay números con 800′s ni nada más. Cualquier otro que vea no es nuestro.

4. Solo enviamos mensajes de negocios nuevos, pagos, reclamaciones y vales (vouchers). Al momento, no se envían mensajes de texto por cancelación. Cualquier mensaje que no sea relacionado a los mensajes antes mencionados no son de nosotros.