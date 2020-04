El vicepresidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, José A. Frontera Agenjo, comunicó hoy los ajustes que realizará la institución a las cuotas y costos institucionales ante la pandemia del COVID-19.

“Desde el inicio de esta emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, nuestra meta ha sido garantizar, en la medida de lo posible, la prestación de los servicios institucionales y la continuidad de la actividad académica y administrativa de la Universidad. Sobre todo, mantener las medidas que mejor protegen la salud y seguridad de todos. Como saben, el cambio a la modalidad remota ocurrió justo en el punto medio del semestre y al inicio del trimestre en curso”, indicó Frontera Agenjo.

“Una de nuestras prioridades fue garantizar que los préstamos, becas y ayudas se pagaran según corresponde. Tanto el programa de estudio y trabajo federal como el programa de “student help” institucional se pagarán por la totalidad de las horas autorizadas, por su impacto en el total de ayuda económica disponible para el semestre. Todos estos desembolsos se han hecho sin descontar deudas con la Universidad, de manera que puedan ustedes tomar las decisiones y medidas financieras que requieran”, añadió el vicepresidente de la universidad.

Debido a la situación de emergencia, la Católica revisó y ajustó los siguientes cargos por las cuotas universitarias y otros costos institucionales:

-Reembolsar el 50% de la cuota universitaria correspondiente al programa de estudios, recinto y número de créditos.

-Reembolsar el 50% de las cuotas de todos los laboratorios. (Si algún laboratorio fuera a completarse de forma presencial, se determinará una cuota especial para las actividades pendientes.)

-Reembolsar el pago del permiso de acceso al estacionamiento.

-Reembolsar o acreditar la mitad del pago de marzo y la totalidad de abril, mayo y junio para los estudiantes que se hospedan en las residencias universitarias.

-Reembolsar el balance de este semestre para emisión de copias o impresiones en “paper cut”

-Reembolsar el 100% de la cuota del Laboratorio de Idiomas del Recinto de Ponce.

“Estos reembolsos se aplicarán como un crédito. Si hay deudas con la Institución, se aplicará a ese balance. Cualquier sobrante será pagado por depósito directo a la misma cuenta en que se hacen los pagos de becas y préstamos. Si alguno no tiene depósito directo debe hacer las gestiones con la oficina de Asistencia Económica y con Tesorería para poder recibirlo. Estos reembolsos y ajustes son independientes de la ayuda especial federal aprobada como parte de la ley CARES. Si las cuotas fueron cubiertas por la propia Universidad o por un tercero, el reembolso y crédito no procede. Estos ajustes y pagos se completarán no más tarde del 31 de mayo”, señaló Frontera Agenjo.