La Universidad Central del Caribe (UCC) recibirá $2,241,846 para capacitar a médicos primarios con el fin de que den servicios a personas con el trastorno de uso de sustancias, anunció la presidenta de la Universidad Central del Caribe, Dra. Waleska Crespo.

La UCC es la única institución en Puerto Rico seleccionada por la Health Resources and Services Administration (HRSA) para recibir esos fondos federales como parte de un grupo de 44 instituciones en Estados Unidos, entre las que se encuentran Yale University, Montefiore Medical Center, Baylor College of Medicine y New York University.

“Los fondos otorgados por HRSA tienen el objetivo de aumentar la cantidad de médicos especializados en atender personas con adicciones en comunidades de escasos recursos, como parte del plan de esa agencia para atender la crisis de opioides. Como parte de nuestro compromiso con la comunidad, en la UCC desarrollamos un programa que está alineado con las metas de HRSA y que ahora se fortalece y se amplía con esta asignación”, declaró Crespo.

PUBLICIDAD

La asignación de $2.2 millones a la UCC se utilizará en un plazo de cinco años para fortalecer el Fellowship Multidisciplinario en Medicina en Adicción que certifica a médicos primarios mediante un programa a tiempo completo durante un año. El programa comenzó en el 2019 con un fellow y gracias a la propuesta concedida por HRSA, a partir de julio de este año aceptará dos médicos, que recibirán una compensación de $80,000 cada uno. En el año académico 2021-2022, el programa aceptará tres fellows.

El Fellowship Multidisciplinario en Medicina en Adicción capacita al médico para: trabajar en equipo multidisciplinario, establecer control de uso de opioides, tratar pacientes por uso de sustancias y establecer la importancia del tratamiento en un contexto biopsicosocial, entre otras. Como parte de su formación, el fellowhace práctica en Centros de Salud Primaria (330), centros de servicios de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), programas en hogares residenciales y hospitales de salud mental, entre otros.

Como parte de su formación, el médico especialista tiene que dedicar tiempo para ofrecer educación a otros profesionales de la salud sobre el tema de los trastornos de uso de sustancias.

El Fellowship Multidisciplinario en Medicina en Adicción es parte de la Escuela de Medicina de la UCC y cuenta con el psiquiátra Arnaldo Cruz Igartúa como director, y con la psicóloga clínica Luz Ramos, como coordinadora.

Para cualificar, los médicos interesados deben tener una especialidad en alguna de las siguientes disciplinas: medicina interna, pediatría, familia, psiquiatría, obstetricia y ginecología, emergencia, anestesia, neurología o cirugía. También deben tener los boards o fecha para el examen.