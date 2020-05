Como un emotivo regalo para todas las madres en su día, la Universidad Interamericana de Puerto Rico le obsequia el evento especial, "Concierto para las Madres" con nuestro artista residente Adlan Cruz.

El concierto será trasmitido este domingo, 10 de mayo de 2020, a las 5:00 de la tarde y a las 8:00 de la noche por el canal 85 / 285HD de Liberty Puerto Rico como parte de una colaboración entre ambas entidades, informó la institución universitaria en declaraciones escritas.

Como parte de su colaboración con la Universidad Interamericana, Cruz grabó este concierto en una sala completamente vacía. El interprete comentó que mientras se desarrollaba el concierto se sentía a gusto pensando en el público que podía ver este evento único y que podrá deleitar a personas de diversos puntos geográficos del mundo a través de la Internet. El concierto podrá disfrutarse también a través de las cuentas de Facebook de la Interamericana de LibertyPR y del artista en interocs, LibertyPR y AdlanCruz, respectivamente.

Adlan Cruz es un reconocido pianista clásico puertorriqueño, director y productor musical de gran proyección internacional, con una carrera de 35 años, que incluyen más de 30 producciones musicales, como son Piano Latino, The Piano According to Adlan, Navidad en mi Puerto Rico, entre otras, ha participado como solista con un sinnúmero de orquestas sinfónicas como invitado especial, y participado en giras por más de 60 países de Europa, Asia, Canadá, Latinoamérica, Estados Unidos y El Caribe.

El artista comentó que este concierto significa subir un peldaño adicional en su trayectoria profesional de 35 años y en su vida personal. “Es un honor ser el primer puertorriqueño en hacer un trabajo como este y que a su vez pueda aportar al proceso educativo de los estudiantes de los programas de música de la Universidad Interamericana, a la que he estado unido desde mi debut como concestista y pianista solista cuando tenía 15 años”, expresó.

Cruz dedica este concierto virtual a su progenitora Zoraida Cabrera y a todas las madres puertorriqueñas que están dando lo mejor de si en medio de esta pandemia. El concierto incluirá un variado repertorio de canciones incluidas en sus discos, canciones del folclor puertorriqueño, repertorio romántico con un especial toque clásico y mucho más.

“En tiempos donde se ha trastocado el calendario, donde los días se entrelazan unos a otros y podríamos olvidarnos de los detalles y las fechas significativas por lo complicado del momento histórico en que estamos viviendo, en la Universidad Interamericana no hemos querido dejar pasar que este domingo se le hace homenaje a la mujer que tiene, cría y ama a sus hijos. El Día de las Madres es uno de esos momentos que no puede pasar desapercibido porque se llena el corazón de amor y alegría, cuando recordamos los gratos momentos vividos al amparo del cuidado de nuestras madres. Un reconocimiento muy especial a nuestras madres estudiantes y nuestras colaboradoras de la Universidad Interamericana, mujeres que dan lo mejor de sí, sin descuidar su labor y misión de vida en el hogar. Esperamos que toda la familia lo disfrute en unión y armonía”, expresó el presidente de la Universidad Interamericana, Manuel J. Fernós.