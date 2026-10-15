LUMA Energy realizará este jueves trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de la infraestructura eléctrica en varios municipios de Puerto Rico, como parte de sus labores para mejorar el servicio y fortalecer la red.

Los trabajos incluyen la instalación de aparatos automatizados, el reemplazo y la reparación de líneas y equipos eléctricos, mejoras en subestaciones, así como la remoción de vegetación peligrosa y el fortalecimiento de postes.

Estas son las comunidades y sectores donde se llevarán a cabo las labores, según la información divulgada por la empresa:

Instalación de aparatos automatizados

Hatillo: barrio Clan, Plaza Hatillo, residencial Agustín Ruiz Miranda, residencial Óscar Colón Delgado, casco urbano, urbanizaciones Brisas de Hatillo, Estancias de Hatillo, extensión San Ramón, Mar Azul, San Ramón y Villa del Carmen.

Remoción de vegetación peligrosa

Cidra: barrio Monte Llano y sector Hacienda Madrigal.

barrio Monte Llano y sector Hacienda Madrigal. Caguas: barrio Cañaboncito.

barrio Cañaboncito. San Juan: urbanizaciones Venus Gardens, Interamericana, Fairview y Portal de los Pinos, además del sector El Hoyo.

urbanizaciones Venus Gardens, Interamericana, Fairview y Portal de los Pinos, además del sector El Hoyo. Utuado: barrios Caguana y Salto Arriba, así como la carretera PR-111.

barrios Caguana y Salto Arriba, así como la carretera PR-111. Lajas: sectores Olivares y parcelas Maguayo; finca Firmeza, en el barrio Palmarejo; barrio París y barrio Llanos, en las carreteras PR-101 y PR-306.

Reparación de puntos calientes

Cataño: subestaciones 1879 Messer y 1880 Innova.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Cidra: urbanización El Lago; carretera PR-782, barrio Ceiba y parque Doble A; barrio Certenejas 1; urbanización Campo Lago; sectores Laberinto, San José y La Paloma.

urbanización El Lago; carretera PR-782, barrio Ceiba y parque Doble A; barrio Certenejas 1; urbanización Campo Lago; sectores Laberinto, San José y La Paloma. Río Grande: barrio Las Tres T, carretera PR-3, ramal 967, kilómetro 1, hectómetro 5, interior.

barrio Las Tres T, carretera PR-3, ramal 967, kilómetro 1, hectómetro 5, interior. Guánica: barrio Arena, comunidad Arena, reparto San Carlos, parcelas Nuevas y La Loma de Mercado.

Nueva construcción

Villalba: sectores Higüero, Hatillo Viejo, Palmasola, Caonillas Abajo y Cerro Gordo.

sectores Higüero, Hatillo Viejo, Palmasola, Caonillas Abajo y Cerro Gordo. San Juan: Montehiedra, KFC, Burger King y cuartel municipal de Montehiedra.

Reparación y modernización de subestaciones

Rincón: las labores abarcarán una amplia lista de comunidades, urbanizaciones, condominios y establecimientos, entre ellos:

Condominios: Chalet del Mar, Coconut Court, El Delfín, Las Coronas, Los Almendros, Rincón Ocean Club 2, Sol y Playa, Stella Royal, Cerro Los Pobres y Villa Rincón Apartments.

Chalet del Mar, Coconut Court, El Delfín, Las Coronas, Los Almendros, Rincón Ocean Club 2, Sol y Playa, Stella Royal, Cerro Los Pobres y Villa Rincón Apartments. Urbanizaciones: Acres de la Córcega, Villas de la Pradera, Vista Azul, Colinas Monte y Mar, Jardines de Rincón y Sea Beach Colony.

Acres de la Córcega, Villas de la Pradera, Vista Azul, Colinas Monte y Mar, Jardines de Rincón y Sea Beach Colony. Otros lugares: Rincón Shopping Center, comunidad Stella, escuelas Jorge Ceda Crespo, Manuel González Melo, Manuel García Pérez y Octavio Cumpiano; residencia Santa Rosa y sectores Korea y Lomas Los Gavilanes.

San Juan: condominios Rincón Bay Villas y Vista del Mar y Sol; FGM y El Faro de Rincón; urbanización Colinas de Ensenada.

Trabajos requeridos por clientes

Lares: barrio Piletas y sector Arroyo, carretera PR-453.

barrio Piletas y sector Arroyo, carretera PR-453. San Juan: calles Fortaleza, San Francisco, De la Cruz y Tetuán, en el Viejo San Juan.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Arecibo: carretera PR-724, barriada San Luis y extensión San Luis.

carretera PR-724, barriada San Luis y extensión San Luis. Utuado: urbanizaciones Brisas de Palma Roja, Corales del Mar, Costa del Atlántico, Costas del Mar y Brisas del Mar 1 y 2; comunidades Islote, Vigía y Rincón Chiquito; condominios Atlántica, Oceanía, Boam y Caracoles, además del sector Víbora.

urbanizaciones Brisas de Palma Roja, Corales del Mar, Costa del Atlántico, Costas del Mar y Brisas del Mar 1 y 2; comunidades Islote, Vigía y Rincón Chiquito; condominios Atlántica, Oceanía, Boam y Caracoles, además del sector Víbora. Aibonito: barriada San Luis y calle Palestina.

barriada San Luis y calle Palestina. Guayama: comunidad Aguas Limpias, Las Villas, Palma Sola, Los C, planta 1 del barrio Aguas Limpias, Afeitos, Guamaní Los Barros Final, barrio Guamaní, sector Las Cuevas, barrio Carite, sector Chino, Villas de Carite, urbanización Villa Serena número 23, Villa Serena número 26, Las Villas G-5 y Villas de Carite.

Los trabajos forman parte de las labores de mantenimiento y mejoras de la red eléctrica. La información divulgada detalla las áreas programadas, pero no especifica la duración de cada intervención ni confirma interrupciones del servicio en todos los sectores mencionados.