LUMA Energy llevará a cabo este jueves distintos trabajos de mantenimiento, modernización y reparación de la red eléctrica en varios municipios de Puerto Rico.

Las labores incluyen la remoción de vegetación peligrosa, trabajos para aumentar la resiliencia de postes, reparación y modernización de subestaciones, reemplazo de líneas eléctricas y equipos, además de trabajos de nueva construcción y proyectos solicitados por clientes.

A continuación, los lugares donde están programadas las labores:

Remoción de vegetación peligrosa

  • Guaynabo: barrio Santa Rosa III, sector Los Frailes, carretera 833.
  • Villalba: carretera 561, sector Mogote.
  • San Juan: barrio Quebrada Negrito, PR-181, kilómetro 11.3 interior, sector Fruto Alemán, calle 3 Parque.
  • Lajas: barrio Ancones.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Arecibo: Industrial Zeno Gandía, Víctor Rojas 2.
  • Toa Baja: Las Colinas, urbanización Las Colinas, farmacia Walgreens en barrio Candelaria.
  • Aguas Buenas: carretera 156, kilómetro 41.7, Parcelas Bayamoncito.
  • Gurabo: calle Soto, urbanización Santa Bárbara.
  • Cabo Rojo: urbanización Santa Rita, calle 1; sector El Combate, calle Vista del Canal; avenida Kitten y callejón Los Fas.
  • Ponce: Reparto Cerca del Cielo, urbanización Mansiones del Sur, Quebrada del Agua, sector El Alto Santo Cristo y Los Ausubos.
  • Villalba: comunidad Toa Vaca, escuela Hatillo, sectores Camarones Abajo, Camarones Arriba, Cubones, El Junco, Hatillo, La Ceiba, La Sierrita, Los Robles, Paso Hondo, Cerro Gordo e Higuero; urbanizaciones Estancias de Santa Rosa y Portales del Alba.
  • Vega Baja: Haciendas del Monte Verde, calles Perú, Uruguay y Paraguay.

Nueva construcción

  • Naguabo: urbanización Tropical Beach y Ganaderos Borges.

Trabajos requeridos por clientes

  • San Juan: Church’s Chicken, Parrilla Argentina y Baskin-Robbins en la urbanización San Gerardo, Cupey; Alameda Tower.

Reparación y modernización de subestaciones

Toa Alta

Los trabajos abarcarán múltiples comunidades y urbanizaciones, entre ellas:

  • Complejo Los Palacios.
  • Condominio Palacios de Versalles.
  • Condominio Veredas de la Reina.
  • Residencial Mirador del Toa.
  • Residencial Torres del Plata 1.
  • Residencial Torres del Plata 2.
  • Sectores La Campiña, Las Lomas, Los Rodríguez, Parcelas Nuevas, Velilla y Villas del Toa.
  • Urbanización Alturas de Bucarabones.
  • Urbanización Campos del Toa.
  • Urbanización Colinas del Plata.
  • Urbanización Estancias de San Miguel.
  • Urbanización Hacienda El Paraíso.
  • Urbanización Palacio Imperial.
  • Urbanización Palacios del Monte.
  • Urbanización Palacios del Río 1.
  • Urbanización Palacios de Marbella.
  • Urbanización Palacios del Río 2.
  • Urbanización Palacios Reales.
  • Urbanización Paseos del Plata.
  • Urbanización Quintas de Santa Ana.
  • Urbanización Reparto Dorayda.
  • Urbanización Toa Alta Heights.
  • Urbanización Toa Linda.
  • Represa La Plata.
  • Barrio Ortiz.
  • Urbanización Brisas del Lago.
  • Urbanización Colinas del Lago.
  • Urbanización Preciosas Vistas del Lago.

San Juan

Las labores también se extenderán a diferentes sectores de San Juan, incluyendo:

  • Calle King’s Court.
  • Calle San Jorge.
  • Calle Taft.
  • Avenida McLeary.
  • Calle León Acuña.
  • Sector Loíza.
  • Villa Palmera.
  • Ocean Park.
  • Calle McLeary.
  • Calle Carrión.
  • Calle Pacific.
  • Calle Atlantic.
  • Calle Yardley.
  • Calle Gertrud.
  • Calle Ismael Rivera.
  • Calle Monsita.
  • Barrio Obrero.
  • Calle Degetau.
  • Calle Tapia.
  • Sector Monte Flores.
  • Alturas de San Juan.
  • Avenida Eduardo Conde.
  • Calle Haydí Rexach.
  • Residencial Las Casas.
  • Proyecto Parque Victoria.
  • Mirador Las Casas.
  • Residencial Las Margaritas 1.
  • Residencial Las Margaritas 2.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • San Sebastián: barrio Pozas, carretera 109, R497, kilómetro 26.4 interior.
  • Cidra: barrio Monte Llano, sector Ignacio Dávila.
  • Arroyo: urbanización Arroyo Village, Portales de Ancones, Vistas de Arroyo, Valles de Arroyo, Jardines de Ancones y PR-755, Parcelas Buena Vista.

Los trabajos forman parte de las labores programadas por LUMA Energy para atender y fortalecer distintos componentes de la infraestructura eléctrica. La ubicación y naturaleza de las labores pueden variar de acuerdo con las necesidades operacionales y las condiciones del sistema.