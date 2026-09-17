Unos 16 municipios tendrían interrupciones de luz por trabajos de LUMA
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LUMA Energy llevará a cabo este jueves distintos trabajos de mantenimiento, modernización y reparación de la red eléctrica en varios municipios de Puerto Rico.
Las labores incluyen la remoción de vegetación peligrosa, trabajos para aumentar la resiliencia de postes, reparación y modernización de subestaciones, reemplazo de líneas eléctricas y equipos, además de trabajos de nueva construcción y proyectos solicitados por clientes.
A continuación, los lugares donde están programadas las labores:
Remoción de vegetación peligrosa
- Guaynabo: barrio Santa Rosa III, sector Los Frailes, carretera 833.
- Villalba: carretera 561, sector Mogote.
- San Juan: barrio Quebrada Negrito, PR-181, kilómetro 11.3 interior, sector Fruto Alemán, calle 3 Parque.
- Lajas: barrio Ancones.
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Arecibo: Industrial Zeno Gandía, Víctor Rojas 2.
- Toa Baja: Las Colinas, urbanización Las Colinas, farmacia Walgreens en barrio Candelaria.
- Aguas Buenas: carretera 156, kilómetro 41.7, Parcelas Bayamoncito.
- Gurabo: calle Soto, urbanización Santa Bárbara.
- Cabo Rojo: urbanización Santa Rita, calle 1; sector El Combate, calle Vista del Canal; avenida Kitten y callejón Los Fas.
- Ponce: Reparto Cerca del Cielo, urbanización Mansiones del Sur, Quebrada del Agua, sector El Alto Santo Cristo y Los Ausubos.
- Villalba: comunidad Toa Vaca, escuela Hatillo, sectores Camarones Abajo, Camarones Arriba, Cubones, El Junco, Hatillo, La Ceiba, La Sierrita, Los Robles, Paso Hondo, Cerro Gordo e Higuero; urbanizaciones Estancias de Santa Rosa y Portales del Alba.
- Vega Baja: Haciendas del Monte Verde, calles Perú, Uruguay y Paraguay.
Nueva construcción
- Naguabo: urbanización Tropical Beach y Ganaderos Borges.
Trabajos requeridos por clientes
- San Juan: Church’s Chicken, Parrilla Argentina y Baskin-Robbins en la urbanización San Gerardo, Cupey; Alameda Tower.
Reparación y modernización de subestaciones
Toa Alta
Los trabajos abarcarán múltiples comunidades y urbanizaciones, entre ellas:
- Complejo Los Palacios.
- Condominio Palacios de Versalles.
- Condominio Veredas de la Reina.
- Residencial Mirador del Toa.
- Residencial Torres del Plata 1.
- Residencial Torres del Plata 2.
- Sectores La Campiña, Las Lomas, Los Rodríguez, Parcelas Nuevas, Velilla y Villas del Toa.
- Urbanización Alturas de Bucarabones.
- Urbanización Campos del Toa.
- Urbanización Colinas del Plata.
- Urbanización Estancias de San Miguel.
- Urbanización Hacienda El Paraíso.
- Urbanización Palacio Imperial.
- Urbanización Palacios del Monte.
- Urbanización Palacios del Río 1.
- Urbanización Palacios de Marbella.
- Urbanización Palacios del Río 2.
- Urbanización Palacios Reales.
- Urbanización Paseos del Plata.
- Urbanización Quintas de Santa Ana.
- Urbanización Reparto Dorayda.
- Urbanización Toa Alta Heights.
- Urbanización Toa Linda.
- Represa La Plata.
- Barrio Ortiz.
- Urbanización Brisas del Lago.
- Urbanización Colinas del Lago.
- Urbanización Preciosas Vistas del Lago.
San Juan
Las labores también se extenderán a diferentes sectores de San Juan, incluyendo:
- Calle King’s Court.
- Calle San Jorge.
- Calle Taft.
- Avenida McLeary.
- Calle León Acuña.
- Sector Loíza.
- Villa Palmera.
- Ocean Park.
- Calle McLeary.
- Calle Carrión.
- Calle Pacific.
- Calle Atlantic.
- Calle Yardley.
- Calle Gertrud.
- Calle Ismael Rivera.
- Calle Monsita.
- Barrio Obrero.
- Calle Degetau.
- Calle Tapia.
- Sector Monte Flores.
- Alturas de San Juan.
- Avenida Eduardo Conde.
- Calle Haydí Rexach.
- Residencial Las Casas.
- Proyecto Parque Victoria.
- Mirador Las Casas.
- Residencial Las Margaritas 1.
- Residencial Las Margaritas 2.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- San Sebastián: barrio Pozas, carretera 109, R497, kilómetro 26.4 interior.
- Cidra: barrio Monte Llano, sector Ignacio Dávila.
- Arroyo: urbanización Arroyo Village, Portales de Ancones, Vistas de Arroyo, Valles de Arroyo, Jardines de Ancones y PR-755, Parcelas Buena Vista.
Los trabajos forman parte de las labores programadas por LUMA Energy para atender y fortalecer distintos componentes de la infraestructura eléctrica. La ubicación y naturaleza de las labores pueden variar de acuerdo con las necesidades operacionales y las condiciones del sistema.