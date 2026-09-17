LUMA Energy llevará a cabo este jueves distintos trabajos de mantenimiento, modernización y reparación de la red eléctrica en varios municipios de Puerto Rico.

Las labores incluyen la remoción de vegetación peligrosa, trabajos para aumentar la resiliencia de postes, reparación y modernización de subestaciones, reemplazo de líneas eléctricas y equipos, además de trabajos de nueva construcción y proyectos solicitados por clientes.

A continuación, los lugares donde están programadas las labores:

Remoción de vegetación peligrosa

Guaynabo: barrio Santa Rosa III, sector Los Frailes, carretera 833.

barrio Santa Rosa III, sector Los Frailes, carretera 833. Villalba: carretera 561, sector Mogote.

carretera 561, sector Mogote. San Juan: barrio Quebrada Negrito, PR-181, kilómetro 11.3 interior, sector Fruto Alemán, calle 3 Parque.

barrio Quebrada Negrito, PR-181, kilómetro 11.3 interior, sector Fruto Alemán, calle 3 Parque. Lajas: barrio Ancones.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo: Industrial Zeno Gandía, Víctor Rojas 2.

Industrial Zeno Gandía, Víctor Rojas 2. Toa Baja: Las Colinas, urbanización Las Colinas, farmacia Walgreens en barrio Candelaria.

Las Colinas, urbanización Las Colinas, farmacia Walgreens en barrio Candelaria. Aguas Buenas: carretera 156, kilómetro 41.7, Parcelas Bayamoncito.

carretera 156, kilómetro 41.7, Parcelas Bayamoncito. Gurabo: calle Soto, urbanización Santa Bárbara.

calle Soto, urbanización Santa Bárbara. Cabo Rojo: urbanización Santa Rita, calle 1; sector El Combate, calle Vista del Canal; avenida Kitten y callejón Los Fas.

urbanización Santa Rita, calle 1; sector El Combate, calle Vista del Canal; avenida Kitten y callejón Los Fas. Ponce: Reparto Cerca del Cielo, urbanización Mansiones del Sur, Quebrada del Agua, sector El Alto Santo Cristo y Los Ausubos.

Reparto Cerca del Cielo, urbanización Mansiones del Sur, Quebrada del Agua, sector El Alto Santo Cristo y Los Ausubos. Villalba: comunidad Toa Vaca, escuela Hatillo, sectores Camarones Abajo, Camarones Arriba, Cubones, El Junco, Hatillo, La Ceiba, La Sierrita, Los Robles, Paso Hondo, Cerro Gordo e Higuero; urbanizaciones Estancias de Santa Rosa y Portales del Alba.

comunidad Toa Vaca, escuela Hatillo, sectores Camarones Abajo, Camarones Arriba, Cubones, El Junco, Hatillo, La Ceiba, La Sierrita, Los Robles, Paso Hondo, Cerro Gordo e Higuero; urbanizaciones Estancias de Santa Rosa y Portales del Alba. Vega Baja: Haciendas del Monte Verde, calles Perú, Uruguay y Paraguay.

Nueva construcción

Naguabo: urbanización Tropical Beach y Ganaderos Borges.

Trabajos requeridos por clientes

San Juan: Church’s Chicken, Parrilla Argentina y Baskin-Robbins en la urbanización San Gerardo, Cupey; Alameda Tower.

Reparación y modernización de subestaciones

Toa Alta

Los trabajos abarcarán múltiples comunidades y urbanizaciones, entre ellas:

Complejo Los Palacios.

Condominio Palacios de Versalles.

Condominio Veredas de la Reina.

Residencial Mirador del Toa.

Residencial Torres del Plata 1.

Residencial Torres del Plata 2.

Sectores La Campiña, Las Lomas, Los Rodríguez, Parcelas Nuevas, Velilla y Villas del Toa.

Urbanización Alturas de Bucarabones.

Urbanización Campos del Toa.

Urbanización Colinas del Plata.

Urbanización Estancias de San Miguel.

Urbanización Hacienda El Paraíso.

Urbanización Palacio Imperial.

Urbanización Palacios del Monte.

Urbanización Palacios del Río 1.

Urbanización Palacios de Marbella.

Urbanización Palacios del Río 2.

Urbanización Palacios Reales.

Urbanización Paseos del Plata.

Urbanización Quintas de Santa Ana.

Urbanización Reparto Dorayda.

Urbanización Toa Alta Heights.

Urbanización Toa Linda.

Represa La Plata.

Barrio Ortiz.

Urbanización Brisas del Lago.

Urbanización Colinas del Lago.

Urbanización Preciosas Vistas del Lago.

San Juan

Las labores también se extenderán a diferentes sectores de San Juan, incluyendo:

Calle King’s Court.

Calle San Jorge.

Calle Taft.

Avenida McLeary.

Calle León Acuña.

Sector Loíza.

Villa Palmera.

Ocean Park.

Calle McLeary.

Calle Carrión.

Calle Pacific.

Calle Atlantic.

Calle Yardley.

Calle Gertrud.

Calle Ismael Rivera.

Calle Monsita.

Barrio Obrero.

Calle Degetau.

Calle Tapia.

Sector Monte Flores.

Alturas de San Juan.

Avenida Eduardo Conde.

Calle Haydí Rexach.

Residencial Las Casas.

Proyecto Parque Victoria.

Mirador Las Casas.

Residencial Las Margaritas 1.

Residencial Las Margaritas 2.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Sebastián: barrio Pozas, carretera 109, R497, kilómetro 26.4 interior.

barrio Pozas, carretera 109, R497, kilómetro 26.4 interior. Cidra: barrio Monte Llano, sector Ignacio Dávila.

barrio Monte Llano, sector Ignacio Dávila. Arroyo: urbanización Arroyo Village, Portales de Ancones, Vistas de Arroyo, Valles de Arroyo, Jardines de Ancones y PR-755, Parcelas Buena Vista.

Los trabajos forman parte de las labores programadas por LUMA Energy para atender y fortalecer distintos componentes de la infraestructura eléctrica. La ubicación y naturaleza de las labores pueden variar de acuerdo con las necesidades operacionales y las condiciones del sistema.