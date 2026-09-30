LUMA Energy realizará este miércoles trabajos de mantenimiento, modernización y reparación de la red eléctrica en varios municipios de Puerto Rico.

Las labores incluyen remoción de vegetación peligrosa, restauración y modernización de subestaciones, reemplazo y reparación de líneas y equipos, trabajos para aumentar la resiliencia de los postes y reparación de puntos calientes, entre otras tareas.

A continuación, las áreas donde se llevarán a cabo los trabajos:

Remoción de vegetación peligrosa

Arecibo: Urbanizaciones Brisas de Palma Roja, Corales del Mar, Costa del Atlántico, Costas del Mar, Brisas del Mar 1 y Brisas del Mar 2; comunidades Islote 2, Jarealito y Vigía; condominios Atlántica y Oceanía Apartments; sectores del barrio Islote, Boán, Caracoles y Rincón Chiquito.

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Guaynabo: Urbanizaciones Villa Clementina y Parkville.

Villalba: Barrios Hato Puerco Arriba y Caonillas Abajo; sector Camarones; comunidad Toa Vaca; urbanización Portales del Alba; Monte Bello y CROEV Villalba.

San Juan: Calle Zamora de la urbanización Valencia y urbanización Open Land.

Restauración y modernización de subestaciones

Vega Alta: Urbanizaciones Extensión La Esperanza, La Esperanza, La Rosaleda y Santa Ana.

Dorado: Comunidad J. F. Montalvo Cash and Carry Inc.; sectores Chícharo, Concepción, Cuba Libre, Guárico, Kuilán, Laguna 1, Laguna 2, La Pra, Las Calandrias, Los Bloise, Los Romanes, Mavito, Rodríguez, Jazmín y Fortuna; urbanizaciones Golden Hills, Haciendas de Dorado, Reparto del Valle, Paisajes de Dorado, Extensión Santa Ana, Santa Ana y Santa Rita; comunidad Los Puertos; Escuela Elemental Ecológica; parcela El Cotto; sectores Cotto Martell, La Aldea, La Poza, Maysonet 1 y Maysonet 2; Mausoleo Municipal de Vega Alta; comunidad Monte Rey; condominios Pisos de Santa Ana y Verde Luz; Escuela Rafael Hernández; residencial Monte Verde.

Trabajos requeridos por clientes

Bayamón: Carretera PR-3, zona industrial de Río Abajo.

Humacao: Subestaciones 2687 de Bard Implant y 2688 de la Planta de Tratamiento de la AAA.

San Juan: Argos PR y San Juan Cruise PR, en Isla Grande; 1101 avenida Ponce de León y Río Piedras.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Aguada: Carretera PR-411, kilómetro 1.0, barrio Piedras Blancas, sector Bajuras.

Arecibo: Bombas de la AAA en Cambalache.

Aguas Buenas: Barrio Jagüeyes.

Guaynabo: Urbanizaciones Villa Clementina y Alto Apolo.

Aibonito: Barriada San Luis; PR-14, ramal PR-724, kilómetro 0.8 interior; calles Jerusalén, Sidón y Cedrón.

Gurabo: Barrio Masas II, sector Los Boria; carretera PR-181, R945 K4 H4.

Conexión y desconexión de cliente soterrado

Guaynabo: Bombas Hacienda Elena 2 y alumbrado en la avenida O’Neill.

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Reparación de puntos calientes

Vega Alta: Subestaciones 9176 de Pan American Properties y 9170 de Industrial C&S of P.R.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Bayamón: Urbanización Bayamón Gardens, calle Castiglioni.

Cayey: Camino Mister Gutiérrez.

Coamo: Barrio Río Jueyes, carretera PR-154.

Guayama: Comunidad Miramar.

San Germán: Barrio Duey Bajo; residenciales públicos Las Lomas, El Recreo y Manuel F. Rossy; urbanizaciones Las Palmas, Arquelio Torres, El Convento, Porta Coeli, San Antonio, Santa Ana y Villa Borinquen; comunidad Camino Mérito; edificio Rosado; sector Flor; urbanización Paseos del Valle; Torre Médica Concepción 1 y 2; barrio Minillas; Sabana Grande; cuartel y hospital en la carretera PR-102; condominio Porta Coeli; Hospital de la Concepción; zona industrial del barrio Caín Alto; parcelas Las Carolinas; residencial El Recreo; residencial Manuel F. Rossy; sector La Cuchilla; Parcelas Nueva Vida; calle Rafael Rodríguez y sector El Tuque.

Utuado: Las Palmas, camino Candito Salva y Paso Palma.

Los trabajos forman parte de las labores de mantenimiento y mejoras que realiza LUMA Energy en la red eléctrica. La compañía recomienda a los clientes mantenerse atentos a posibles cambios en el servicio mientras se realizan las intervenciones programadas.