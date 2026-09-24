( Carlos Rivera Giusti/Staff )

LUMA Energy llevará a cabo este jueves una serie de trabajos de mantenimiento, modernización y mejoras a la infraestructura eléctrica en distintos puntos de Puerto Rico.

Las labores incluyen la instalación de equipos automatizados, remoción de vegetación peligrosa, trabajos en sistemas soterrados, mejoras para aumentar la resiliencia de postes, nueva construcción y reparaciones de líneas y equipos eléctricos.

Entre los municipios que tendrán trabajos se encuentran Bayamón, Ponce, Yauco, San Juan, Coamo, Florida, Toa Alta, Trujillo Alto, Utuado, Aguadilla, Barranquitas, Gurabo, Cabo Rojo, Las Piedras, Isabela, San Sebastián, Aibonito y Salinas.

Estos son los trabajos programados:

Instalación de aparatos automatizados

Coamo: urbanización Villa Madrid, barrio Palmarejo, Reparto El Parque, Barriada San Luis y Parcelas Niagara.

Remoción de vegetación peligrosa

Florida: carretera 140, kilómetro 57.1, barrio San Agustín.

carretera 140, kilómetro 57.1, barrio San Agustín. Bayamón: calle Dehneb, urbanización Irlanda Heights.

calle Dehneb, urbanización Irlanda Heights. Toa Alta: urbanización Montecasino.

urbanización Montecasino. Ponce: barrio Coto Laurel.

barrio Coto Laurel. Trujillo Alto: calle 7, sector Pueblo Seco.

calle 7, sector Pueblo Seco. Utuado: Las Cojobas, Roncador, camino Quebrada Fría y Guaonico.

Las Cojobas, Roncador, camino Quebrada Fría y Guaonico. Yauco: Diego Hernández La Joya, carretera 376, kilómetro 0.5, barrio Quebradas, sector Neboa.

Conexión y desconexión de sistema soterrado

San Juan: residencial Puerta de Tierra, Muelle 12, Pier 10, Muelle 9, edificio Paseo Covadonga, Bahía, Servicios Legislativos y clientes de la avenida Fernández Juncos, esquina Tadeo Rivera, hasta llegar al Salvation Army.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Aguadilla: carretera 463, barrios Caimital Alto y Corales.

carretera 463, barrios Caimital Alto y Corales. Barranquitas: sector Los Pinos y Parcelas La Loma.

sector Los Pinos y Parcelas La Loma. Gurabo: Villa Alegre, R-052, barrio Santa Rita, Masas y ruta 076.

Villa Alegre, R-052, barrio Santa Rita, Masas y ruta 076. Cabo Rojo: barrio Guanajilla.

barrio Guanajilla. Ponce: Reparto Cerca del Cielo, urbanización Mansiones del Sur, Quebrada del Agua, sector El Alto Santo Cristo y Los Ausubos.

Nueva construcción

Bayamón: barrio Guaraguao Arriba, sector Quebrada Prieta.

barrio Guaraguao Arriba, sector Quebrada Prieta. Las Piedras: barrio Quebrada Arenas, sector La Sombra Verde, calle José Celso Barbosa.

Restauración y modernización de subestaciones

Bayamón: los trabajos impactarán sectores y comunidades que incluyen la escuela Rafael Martínez Nadal, urbanización Extensión Villa Rica, urbanización Hermanas Dávila, urbanización Santa Mónica, segunda extensión Villa Rica, urbanización La Milagrosa, Reparto Flamingo, Villa Rica, comunidad Hermanos Dávila, residencial Las Gardenias, sector calle Comerío, sector Los Millones, sector Vista Alegre, urbanización Colinas de Vista Alegre, urbanización Colinas de Fresno, escuela Juan Morel Campos, Reparto Industrial Correa y Condominio Jardines Metropolitanos.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos