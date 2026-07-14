( Carlos Rivera Giusti/Staff )

LUMA Energy informó que este martes llevará a cabo múltiples trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico como parte de su programa de modernización y confiabilidad de la red.

Las labores incluyen reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, remoción de vegetación peligrosa, reparación y mantenimiento del sistema soterrado, instalación de aparatos automatizados, reparación de puntos calientes y trabajos requeridos por clientes.

Las áreas impactadas son las siguientes:

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Orocovis: carretera PR-156, kilómetro 4.8, interior del barrio Botijas II, sector Los Sandoval.

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Dorado: Hacienda del Dorado, sector Rufo Rodríguez, en el barrio Río Lajas.

Arroyo: carretera PR-752, barrios Jacana y Yaurel, sector Antigua.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Quebradilla: carretera PR-481, barrio Cocos, calle Shelimar, calle Julio Hernández, Estancias del Pirata, sector Panchito Hernández, sector Julián Hernández y sector El Mangotín.

Bayamón: carretera PR-830, barrio Guaraguao, sector Jurutungo.

Corozal: residencial Sylvia, calles 1, 2, 7 y 10.

Las Piedras: carretera R17, kilómetro 1.6, interior Montones I Miraflores.

San Lorenzo: barrio Quebrada Arenas, carretera PR-9920, sector Jacobo Pérez.

Humacao: parcelas Aniceto Cruz, Buena Vista, Martínez y Pepita López; sector Sabana; urbanizaciones Mar y Palmas, Quintas del Candelero y Vista Mar; condominio Chalets de las Palmas y la Escuela Cándido Berríos.

Naguabo: barrio Maizales, sector Camino Rincón y Hacienda La Ilusión.

Ponce: urbanización Las Delicias.

San Juan: urbanización Antigua Vía.

Yauco: La Quinta Shopping Center, Yauco Plaza Shopping Center, residencial Santa Catalina, urbanizaciones Costa Sur, Extensión Costa Sur, El Rosario, La Quinta, Turnkey y Villa Milagros, además del supermercado Napo Vélez.

Trabajos requeridos por cliente

Bayamón: calles 3, 4, García y Esteban Padilla, en la urbanización Santa Cruz.

Remoción de vegetación peligrosa

San Sebastián: barrio Hoya Mala.

Guaynabo: urbanización Ponce de León, calle 20.

Villalba: barrios Caonillas Abajo, Caonillas Arriba y Hato Puerco.

San Juan: carretera 845, Antigua Vía, Colinas de Fairview, Brisas de Carraízo y Rincón Español.

Adjuntas: barrios Garzas y Saltillo.

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

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Mayagüez: final de la calle Ramírez de Arellano, en El Litoral.

Instalación de aparatos automatizados

Yabucoa: Camino Nuevo El Negro.

Utuado: barrios Ángeles y Santa Isabel, sector Las Losas y sector Corcho.

Reparación de puntos calientes

Santa Isabel: barrios Playa Cortada, Las Hoyas y Barcanes.

Otros trabajos

Carolina: almacenes de Econo.

LUMA recordó que los trabajos están sujetos a cambios por las condiciones del tiempo o situaciones imprevistas en el sistema eléctrico. Durante estas labores, algunos clientes podrían experimentar interrupciones temporeras del servicio.