LUMA Energy informó que este martes llevará a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica en múltiples municipios de Puerto Rico como parte de su programa para fortalecer el sistema y aumentar su confiabilidad.

Las labores comprenden el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, trabajos para reforzar la resiliencia de los postes, remoción de vegetación peligrosa, reparaciones del sistema soterrado, nuevas construcciones y conexiones de clientes.

A continuación, las áreas donde podrían registrarse interrupciones temporales del servicio eléctrico:

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Orocovis: barrio Sabana, carretera PR-569, kilómetro 6.6.

barrio Sabana, carretera PR-569, kilómetro 6.6. San Germán: carretera PR-347, barrio Hoconuco Bajo, sector Haciendita.

carretera PR-347, barrio Hoconuco Bajo, sector Haciendita. Guánica: barrio Susúa Baja, comunidad Fraternidad, parcelas La Laguna, comunidad Arena, barrio Arena, reparto San Carlos, barrio El Caño, sector El Tumbao, comunidad La Luna, urbanización María Antonia, barrio Carenero, parcelas Del Bosque, Caña Gorda, San Jacinto y balneario Caña Gorda.

barrio Susúa Baja, comunidad Fraternidad, parcelas La Laguna, comunidad Arena, barrio Arena, reparto San Carlos, barrio El Caño, sector El Tumbao, comunidad La Luna, urbanización María Antonia, barrio Carenero, parcelas Del Bosque, Caña Gorda, San Jacinto y balneario Caña Gorda. Guayanilla: barrio Indios y sector La Uva.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Bayamón: extensión Villarica, urbanización Hermanas Dávila, urbanización pública Rafael, restaurantes Wendy’s y Burger King, Banco Popular, Torrech, Sierra Bayamón, carretera PR-2 kilómetro 12.2, barrio Guaraguao Arriba, carretera PR-879, sectores La Peña, Mulero, Los Ríos y El Neghada.

extensión Villarica, urbanización Hermanas Dávila, urbanización pública Rafael, restaurantes Wendy’s y Burger King, Banco Popular, Torrech, Sierra Bayamón, carretera PR-2 kilómetro 12.2, barrio Guaraguao Arriba, carretera PR-879, sectores La Peña, Mulero, Los Ríos y El Neghada. Cidra: Montessori, urbanización La Península, barrio Certenejas y carretera PR-172, kilómetro 9.3.

Montessori, urbanización La Península, barrio Certenejas y carretera PR-172, kilómetro 9.3. Canóvanas: barrio Campo Rico (PR-185, kilómetro 6.1), barrio Lomas Coles, sector Los Orozco, PR-185 kilómetro 9.6, Palma Sola y barrio Campo Rico, sector Los Matos.

barrio Campo Rico (PR-185, kilómetro 6.1), barrio Lomas Coles, sector Los Orozco, PR-185 kilómetro 9.6, Palma Sola y barrio Campo Rico, sector Los Matos. Naguabo: barrio Maizales, sector Camino Rincón y Hacienda La Ilusión.

barrio Maizales, sector Camino Rincón y Hacienda La Ilusión. Cabo Rojo: barrio Llanos Costa.

barrio Llanos Costa. Lares: sector Juncal, carretera PR-111, kilómetro 30.3.

Trabajos requeridos por clientes

Arecibo: carretera PR-2, sector San Daniel y calle San Jorge.

carretera PR-2, sector San Daniel y calle San Jorge. Bayamón: calle 7, urbanización Flamboyán Gardens.

calle 7, urbanización Flamboyán Gardens. Caguas: calle Betances, esquina Gautier Benítez, barrio Pueblo.

Remoción de vegetación peligrosa

Moca: carretera PR-110, kilómetro 8.2, barrio Marías.

carretera PR-110, kilómetro 8.2, barrio Marías. Arecibo: barrios La Planta, Jaguar, Calichoza y San Pedro; sectores Los Chinos, Matadero, Arizona, El Derrame y 5 Bombas.

barrios La Planta, Jaguar, Calichoza y San Pedro; sectores Los Chinos, Matadero, Arizona, El Derrame y 5 Bombas. Guaynabo: calle Flamboyán, sector Los Peña y carretera PR-835, barrio Mamey.

calle Flamboyán, sector Los Peña y carretera PR-835, barrio Mamey. Coamo: barrios Santa Catalina y Caonillas Abajo, además de Palma Sola.

barrios Santa Catalina y Caonillas Abajo, además de Palma Sola. Villalba: barrios Caonillas Abajo, Caonillas Arriba y Hato Puerco.

Conexión y desconexión de cliente soterrado

San Juan: calle Hoare, entre la avenida Baldorioty de Castro y la avenida Ponce de León; calles Monserrate, Elisa Colberg y Trigo, edificio Cosmopolitan, en Santurce.

Reparación del sistema soterrado

Humacao: calles Ulises Martínez y Dufresne, en el casco urbano.

calles Ulises Martínez y Dufresne, en el casco urbano. Guayama: urbanización Jardines de Monte Olivo y la Escuela Técnica de Guayama.

Nueva construcción

Aguas Buenas: barrio Juan Asencio, sectores La Prieta y Los Cotto.

barrio Juan Asencio, sectores La Prieta y Los Cotto. Carolina: casco urbano, Villa Justicia, Villa Carolina Court Walk Ups, Villa Esperanza y los condominios San Ciprián I y San Ciprián II.

LUMA recordó que los trabajos están sujetos a cambios dependiendo de las condiciones del tiempo o de situaciones operacionales que puedan surgir durante la jornada.