LUMA Energy llevará a cabo este martes trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Puerto Rico.

Las labores incluyen trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, remoción de vegetación que representa un riesgo, mantenimiento y reemplazo de sistemas soterrados, restauración y modernización de subestaciones, así como el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

En Arecibo, los trabajos se realizarán en la urbanización Costa del Mar, específicamente en la calle Coral.

En Quebradillas, las labores cubrirán el sector Los Aquinos, la carretera 453, el barrio Guajataca, Vistas del Lago, Soller y el barrio Cibao.

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En Guaynabo, LUMA trabajará en los condominios Jardín El Laurel, Felipe García Assurance, Vision Center of PR, Saint Morrys y Cordove, además de la iglesia Calvary Church. También habrá trabajos en la avenida San Patricio, San Patricio Chalés y la urbanización Los Caobos, en San Patricio.

En Gurabo, las labores se llevarán a cabo en Parcelas Toquí y el barrio Celada, incluyendo la urbanización Villa Alegre.

Mientras, en Cabo Rojo, los trabajos cubrirán la urbanización Cielomar, en la calle Dr. Manuel Pagán Fernández y la calle Villa Teresa, además del barrio Boquerón y el sector El Combate, en la carretera PR-3301, kilómetro 2.6.

Remoción de vegetación peligrosa

LUMA también realizará trabajos para remover vegetación peligrosa en varias zonas.

En Aguadilla, las labores serán en Reparto López, carretera 107, kilómetro 0.1 interior.

En Moca, se trabajará en la carretera 420, kilómetro 0.5 interior, en el barrio Voladora, sector El Hoyo.

En Florida, los trabajos se realizarán en el barrio Puerto Blanco, carretera 140, kilómetro 58.

En Cidra, las labores serán en la urbanización Sabanera.

En Guaynabo, se atenderán áreas del condominio San Francisco Javier, Villa Clementina y el condominio Fountain Blue Village.

En Toa Alta, los trabajos se realizarán en la urbanización Ciudad Jardín, barrio Ortiz, en la avenida Lila Borroso.

En Fajardo, LUMA trabajará en el barrio Florencio y en las urbanizaciones Vista Verde, Estancia de San Pedro y Alturas de San Pedro.

En Ponce, las labores cubrirán la carretera PR-123, barrio Magueyez, Camino Viejo, Tierras Buenas, Granada Hill, Corral Viejo y Pastillo.

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Mientras, en Trujillo Alto, se removerá vegetación en las calles Clavel, Dalila, Adeli y Orquídea, en la urbanización Round Hills.

Mantenimiento de sistemas soterrados

Los trabajos de mantenimiento y reemplazo de sistemas soterrados se realizarán en Mayagüez, específicamente en la urbanización Sultana Park, calle Castilla.

En San Juan, las labores serán en el edificio 47 del residencial Llorens Torres.

Trabajos en subestaciones

LUMA también tiene programados trabajos de restauración y modernización de subestaciones en San Juan.

Las labores se realizarán en la subestación 1497 Coliseo 1 y en la subestación 1473 de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Reparación y reemplazo de líneas y equipos

En Cayey, los trabajos cubrirán los barrios Jajome Arriba, Jajome Abajo, Quebrada Arriba, Culebras Alto, Culebras Bajo y Sumido.

En Aibonito, las labores se realizarán en el barrio San Luis.

En Arroyo, LUMA trabajará en la carretera PR-752, barrio Yaurel, sector Antigua y Jacana.

En Coamo, los trabajos cubrirán Valle Hermoso, Puente Hierro, Barcanes y el barrio Los Llanos.

En Santa Isabel, las labores serán en el barrio Hoyas y el sector Barcanes.

En Las Piedras, LUMA trabajará en la urbanización Estancias de los Artesanos, Villas de San Cristóbal 1 y 2 y La Campiña 2.

Finalmente, en Guánica, los trabajos se realizarán en el barrio Ciénaga, sector Fuig, incluyendo la calle 1, comunidad Fuig y calle 5.

Las labores forman parte de los trabajos de mantenimiento y modernización que LUMA lleva a cabo para mejorar la infraestructura del sistema eléctrico en diferentes puntos de Puerto Rico.