Unos 23 municipios pudieran tener interrupciones de luz por trabajos de LUMA
Las labores incluyen mejoras a postes, reparación de líneas eléctricas y equipos, construcción y poda de vegetación peligrosa en comunidades, urbanizaciones y sectores de la Isla.
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La empresa LUMA Energy realizará este martes trabajos de mantenimiento y mejoras a la infraestructura eléctrica en varios municipios de Puerto Rico, como parte de sus iniciativas para aumentar la resiliencia del sistema, reemplazar y reparar líneas y equipos, y remover vegetación peligrosa.
Según el itinerario de trabajos, las labores se distribuirán en distintas comunidades, urbanizaciones, sectores y carreteras de la Isla. También se llevarán a cabo proyectos de nueva construcción y trabajos solicitados por clientes.
A continuación, las zonas incluidas en el calendario de trabajos:
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Arecibo: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo; comunidad Víctor Rojas; escuelas Francisco Pachín Marín y Martín Diego Delgado; sectores Barrancas, Las Canelas, Los Mora, Paseos Esmeralda y Cunetas; urbanizaciones Colinas de Palmarito, Extensión Villa Los Santos 1, Jardines de Arecibo, Marisol, Parque de Jardines, Paseo Los Húcares, Reparto Luribeth, University Gardens, Villa Los Santos, Villa Los Santos 2, Villas del Remanso, Villa Serena y Vista Azul; y comunidad Navas.
- Caguas: barrio Río Cañas; carretera PR-1, kilómetro 0.9, sector Comunidad Los Apóstoles, calle B y sector La Barra; sector Loma, carretera PR-183, kilómetro 4, hectómetro 8, interior; y urbanización José Mercado, calle George Washington.
- San Lorenzo: sector Zavala, carretera PR-183, kilómetro 5, hectómetro 7.
- Maricao y Sabana Grande: barrio Indiera Fría, en Maricao; barrio Tabonuco, en Sabana Grande; y carretera PR-366.
- Yauco: La República.
- Guánica: comunidad Bélgica, parcelas Cano y Susúa Baja.
Nueva construcción
- Hatillo: sector El Fuego, en el barrio Corcovada, carretera PR-492, kilómetro 3.8, interior.
- Toa Alta: comunidad Las Acerolas.
Trabajos requeridos por clientes
- San Juan: Escuela de Helicópteros, SJ Jet Charter, Caribbean Aviation, Isla Grande Fly School, oficina de la Autoridad de los Puertos y Antilles Cement, en la zona portuaria de Isla Grande.
Conexión y desconexión de cliente soterrado
- San Juan: Jardines de Berwind.
Remoción de vegetación peligrosa
- Cidra: barrio Rincón Sur, carretera PR-171, kilómetro 3.5.
- Mayagüez: calles Mercedes Susu, Luis Vilella, Mineral, Suffront, Margarita Vilella, Tamarindo, Charles E. Foote Gutiérrez, Jagüita, Las Mesas Carmen E. Vilella, Salvador Vilella y Eudenio Cuevas; sectores Mabo y Juan Mari Ramos; Vista Bahía; Bella Vista Gardens Salud; Cerro Lindo; Centro Espibi; y carretera PR-349.
- San Germán: barrio Hoconuco Bajo, sector Los Seda, barrio Hoconuco Candelaria, barrio identificado en el itinerario como MR Sanche, carretera PR-2, ramal 358, kilómetro 1, hectómetro 0, interior, y ramal kilómetro 0, hectómetro 8.
- Ponce: Corral Viejo.
- Utuado: sector Laguna; barrio Caguana, sectores Jareales, Caguanas Los Morales, Centro Caguana y Las Vegas; residencial Comunidad Vivi Abajo, en el barrio Vivi; barrio Ángeles, sectores La Altura, Altura-Sector Narváez, Alturas, La Línea y El Corcho.
- Vega Alta: barrio Sabana Hoyos.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Barceloneta: La Boca, área de la playa.
- Toa Baja: segunda sección de Levittown.
- Aibonito: barriada San Luis, calle Palestina.
- Caguas: subestaciones identificadas como 3091, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); 3058, de Thermo Medical Corp.; y 3094, de Home Depot.
- Río Grande: urbanización Río Grande Estates, calles 9A, 8, 12, avenidas B, 19A, 19, 20, 20A y 22.
- Coamo: barrio San Diego.
- Santa Isabel: urbanización Jardines; residenciales Taíno, CEMI y Apartment; Alturas de Santa Isabel; urbanizaciones Estancias de Santa Isabel, Villa Retiro, Los Llanos, Valles de Santa Isabel, Santiago Apóstol y Extensión El Taíno; barrio Paso Seco; urbanización Jardines de Santa Isabel, lote 1; y barrio Boca Velázquez.
- Trujillo Alto: parcela 187, Saint Just; carretera PR-181, ramal 848, kilómetro 1, hectómetro 3; y carretera PR-848, calle Saint Just.
Los trabajos forman parte del calendario de intervenciones de LUMA para atender distintos componentes de la red eléctrica y realizar mejoras en las zonas identificadas.
Se recomienda a los residentes de las comunidades incluidas mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la empresa para conocer cualquier actualización relacionada con las labores.