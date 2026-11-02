Los trabajos programados de LUMA Energy continuarán este lunes con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a ocho municipios alrededor de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos incluirán el reemplazo y la reparación de líneas eléctricas; así como la instalación de aparatos automatizados.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, lee el comunicado de prensa

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

San Germán

Guaynabo

Aibonito

Mayagüez

Gurabo

Río Grande

San Juan

Carolina