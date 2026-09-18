LUMA Energy llevará a cabo este viernes trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras a la infraestructura eléctrica en varios municipios de Puerto Rico.

Las labores incluyen el reemplazo y reparación de líneas y equipos eléctricos, remoción de vegetación peligrosa y trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de los postes.

Estos son los sectores donde se realizarán los trabajos:

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Santa Isabel: barrio Jauca, en la carretera #1.

Utuado: Las Palmas, camino Canditto Salva, camino Bruno Ramos y Paso Palmas.

Remoción de vegetación peligrosa

Quebradillas: barrio Guajataca, sector Puertos, carretera 119, ramal 456.

Guaynabo: Centro Comercial, avenida Santa Ana.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Camuy: subestación 7671 Tech Service.

Aibonito: barriada San Luis, calle Getzema.

Gurabo: Santa Bárbara.

Cabo Rojo: urbanización Villa Chica Las Arenas.

Guánica: barrio Arena, comunidad Arena, Reparto San Carlos, Parcelas Nuevas y La Loma de Mercado.

LUMA recomienda a los clientes tomar las debidas precauciones mientras se desarrollan estas labores, debido a la presencia de brigadas y equipos de trabajo en las áreas señaladas.