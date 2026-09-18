Unos 9 pueblos tendrían interrupciones de luz por trabajos de LUMA
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LUMA Energy llevará a cabo este viernes trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras a la infraestructura eléctrica en varios municipios de Puerto Rico.
Las labores incluyen el reemplazo y reparación de líneas y equipos eléctricos, remoción de vegetación peligrosa y trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de los postes.
Estos son los sectores donde se realizarán los trabajos:
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Santa Isabel: barrio Jauca, en la carretera #1.
Utuado: Las Palmas, camino Canditto Salva, camino Bruno Ramos y Paso Palmas.
Remoción de vegetación peligrosa
Quebradillas: barrio Guajataca, sector Puertos, carretera 119, ramal 456.
Guaynabo: Centro Comercial, avenida Santa Ana.
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Camuy: subestación 7671 Tech Service.
Aibonito: barriada San Luis, calle Getzema.
Gurabo: Santa Bárbara.
Cabo Rojo: urbanización Villa Chica Las Arenas.
Guánica: barrio Arena, comunidad Arena, Reparto San Carlos, Parcelas Nuevas y La Loma de Mercado.
LUMA recomienda a los clientes tomar las debidas precauciones mientras se desarrollan estas labores, debido a la presencia de brigadas y equipos de trabajo en las áreas señaladas.