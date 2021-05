La administración de la Universidad de Puerto Rico reiteró, mediante un comunicado de prensa, que la acreditación de la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras no está en riesgo de perder su acreditación.

“En relación a las expresiones que han circulado en diversos espacios respecto al alegado riesgo en que se encuentra la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras de perder su acreditación de parte de la American Bar Association (ABA) y su aceptación por la Association of American Law Schools (AALS), la Administración de este campus reitera enfáticamente que esa apreciación es infundada y que no ha habido señalamiento alguno de parte de ABA y AALS en este sentido. Para atender responsablemente las aseveraciones de que hay riesgo de esa pérdida de acreditación, nuestra unidad especializada en acreditaciones formuló una consulta oficial a la ABA que aclaró inconsistencias en las definiciones utilizadas para llegar a esa conclusión”, explica el comunicado.

Asimismo, añade que “con el propósito de evitar el riesgo de incumplimiento con el estándar 403 respecto al porcentaje de facultad regular a cargo de cursos requisito-, el rector -Dr. Luis A. Ferrao- recomendó que se le otorguen a la Escuela de Derecho dos plazas adicionales, según lo permitan los recursos disponibles y el presupuesto que se nos asigne. Ya el Recinto otorgó una nueva plaza según el Plan de Reclutamiento y podría autorizar un nombramiento temporero de facultad que cumpla con la definicion de profesor a tiempo completo del Estándar 404 de ABA”.

Las expresiones también establecen que “esta situación ha sido dialogada y aclaradada cabalmente con la decana de la Escuela de Derecho, licenciada Vivian Neptune, y con una representación de tres miembros del Consejo General de Estudiantes de esta escuela. Aun en el caso de que la ABA -por ejemplo- hiciera un señalamiento (que, repetimos NO lo ha habido) o pidiera información adicional, eso no significaría ni debe interpretarse como que la pérdida de acreditación es probable o -en todo caso- inminente, ya que -aun en esa situación- habría un plazo de hasta dos años para corregirla.nEn los años 2016-2017 a 2019-2020 no se recibieron señalamientos con respecto a los dos requisitos del Estándar 403 luego del análisis por parte de ABA de los Cuestionarios Anuales sometidos por la Escuela durante ese periodo”.