La Universidad en Puerto Rico en Bayamón (UPRB) estrenó hoy la campaña interactiva de admisiones “Sigue la señal vaquera”, que invita a los futuros estudiantes universitarios a descubrir la oferta académica del recinto.

En la página web, varias voces del recinto -facultad, estudiantes activos, egresados y directores de Departamentos- invitan a estudiantes de nuevo ingreso a pertenecer al recinto.

“Estamos muy contentos de presentar nuestra campaña ‘Sigue la señal vaquera’, e invitar a todos los estudiantes de escuela superior interesados en continuar estudios universitarios a vernos como una alternativa para formarse académicamente para lograr cumplir con sus sueños y aspiraciones. Tenemos el privilegio de ser el único recinto de la UPR, y posiblemente la única institución universitaria del País, que tiene el 100% de sus programas acreditados”, expuso el doctor Miguel Vélez Rubio, rector de la UPR Bayamón.

PUBLICIDAD

“Contamos con una amplia oferta académica que se adapta a necesidades claves para el desarrollo económico y social de Puerto Rico. Además, se alinean con necesidades y aspiraciones presentes en nuestros estudiantes actuales. Desarrollamos egresados para las profesiones que tienen la mayor demanda y mejores condiciones y oportunidades de empleos en el mercado”, añadió Vélez Rubio.

Durante el lanzamiento de la campaña también se anunció que los programas de Bachillerato en Ciencias con Concentración en Biología-Enfoque Humano y Bachillerato en Ciencias Naturales con Concentración en Biología General de la UPRB se convirtieron en los únicos programas de las Américas en ser acreditados hasta el momento por la Applied and Natural Science Accreditation Commission (ANSAC).

Esta es una de las cuatro comisiones de la Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), la cual acredita programas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en inglés).

“Nos sentimos más orgullosos que nunca del trabajo académico realizado. Felicitamos a todo nuestro equipo de trabajo y a todos nuestros departamentos, pues todos son parte de esto. Pero de manera especial felicitamos a todo el equipo del Departamento Biología, sus profesores y estudiantes, porque han logrado la primera acreditación en Biología, en ambos programas, en todos los Estados Unidos, y en todo el hemisferio occidental. Con ello hacen que nuestro recinto demuestre la calidad de la enseñanza que tiene nuestra institución”, reiteró el rector de la UPR Bayamón.

El presidente de la UPR, Dr. Luis A. Ferrao, expresó por su parte que “la acreditación de todos los programas universitarios del recinto de Bayamón posiciona a la UPR en el centro docente líder y competitivo en la Isla”.

PUBLICIDAD

Destacó el esfuerzo y la labor “de todo el equipo del Departamento de Biología por mantener un prestigio académico y profesional que contribuye efectivamente a impulsar el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico”.

Durante la conferencia de prensa también se anunció una histórica alianza entre la UPRB, la Universidad de Purdue en Indiana y Purdue Global, que incluye colaboraciones académicas, investigativas y de desarrollo.

Además, el recinto inauguró la oficina del Center for Design Thinking and Innovation in Education, dentro de las instalaciones del recinto bayamonés.