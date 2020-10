Estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPRA), formarán parte de un selecto grupo de investigadores, que documentarán cómo las acciones humanas influyen positiva o negativamente en la resiliencia costera ante eventos atmosféricos.

“Esta es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes desarrollen las herramientas científicas que les serán de ayuda en el futuro para sus estudios graduados”, expresó el Dr. Carlos Andújar Rojas, rector del recinto.

El proyecto Collaborative Research: REU Site: Resilience and Adaptation to Coastal Change Across Virtual Communities, es ofrecido por la agencia federal, National Science Foundation (NSF), bajo un incentivo de aproximadamente $120,000. La ciencia en equipo y la virtualización de los esfuerzos de colaboración involucrarán a los participantes en actividades preparatorias en línea, un campamento de entrenamiento intensivo en el Instituto de Estudios Costeros en Carolina del Norte, además de investigaciones intensivas en varias universidades, incluyendo la UPR en Arecibo.

“Los proyectos que se llevarán a cabo servirán para comprender los retos naturales que enfrentamos viviendo en una isla”, comentó Ángel Acosta, profesor encargado del proyecto en la UPR en Arecibo. “Actualmente, nos encontramos trabajando en cuatro proyectos relacionados a la erosión de costas, energía renovable y diseño de aplicaciones móviles”, añadió.

Aprovechando los recursos institucionales, la National Science Foundation busca llegar a una amplia población de estudiantes y profesores con diferentes antecedentes demográficos y acceso limitado a oportunidades de investigación. Junto a los estudiantes de la UPRA, participarán estudiantes de las universidades de East Carolina University, en Carolina del Norte y Clemenson University, en Carolina del Sur.