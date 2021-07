La Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés), otorgó una nueva asignación de $4.2 millones para la extensión del proyecto Partnerships for Research and Education in Materials (PREM), que agrupa a profesores y estudiantes de la UPR de Humacao y Cayey, en colaboración con colegas afiliados al Centro de Materiales de la Universidad de Pensilvania (Penn), anunció hoy la Dra. Aida I. Rodríguez Roig, rectora de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH).

“Por muchos años, la profesora Idalia Ramos junto al equipo PREM han liderado esta propuesta que ha impactado positivamente a cientos de jóvenes del país. La extensión de esta propuesta representa otro logro significativo para nuestra institución, para la facultad y para los estudiantes que se integran y participan de este proyecto. Es un gran ejemplo del compromiso de esta institución y del equipo PREM por las continuas aportaciones que hacen a través del desarrollo de las próximas generaciones que impactarán el campo de las ciencias”, expresó por escrito Rodríguez Roig, quien también, reconoció y felicitó a la profesora Ramos por su destacada trayectoria en la institución y su compromiso hacia estos jóvenes.

La agencia NSF otorga fondos para programas como UPR-Penn PREM luego de una competencia en la que universidades de los Estados Unidos someten propuestas que describen sus planes y capacidades para lograrlos.

Para la Prof. Idalia Ramos, del Departamento de Física y Electrónica de la UPRH esta subvención “nos da mucho orgullo que nuestra alianza con Penn ha sido la única que ha sido seleccionada continuamente desde que NSF creó el programa PREM en 2004. Nuestros colaboradores en Penn son científicas y científicos de calibre mundial que han incluido un premio Nobel y miembros de organizaciones honorarias muy prestigiosas como la Academia Nacional de Ciencias. Además, le ha dado la oportunidad a nuestra facultad y estudiantes de interaccionar con otros científicos prestigiosos en los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa auspiciando viajes a reuniones y congresos”.

Con esta asignación investigadores de ambos recintos continuarán desarrollando materiales noveles para dispositivos electrónicos y sensores.