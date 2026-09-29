Con más de 250 ofrecimientos, entre grados asociados, cursos cortos y certificaciones, la Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció este martes el lanzamiento de UPR Técnica, para ampliar el acceso a formación práctica y vocacional.

Con ofrecimientos en áreas de alta demanda como tecnología, salud, construcción, inteligencia artificial, ciberseguridad, manufactura y energía renovable, el portal reúne grados y cursos de formación técnica y profesional disponibles en los recintos y unidades del sistema universitario.

La plataforma facilita el acceso a alternativas educativas dirigidas a personas que desean adquirir nuevas destrezas, actualizar sus conocimientos, emprender o mejorar sus oportunidades profesionales.

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UPR Técnica integra 31 grados asociados, cerca de 196 cursos cortos y 32 certificaciones y certificados no conducentes a grado.

La oferta abarca áreas como tecnología, salud, construcción, ingeniería, energía renovable, agricultura, emprendimiento, educación, idiomas, manufactura, ciberseguridad, inteligencia artificial, soldadura, manejo de drones y diseño, entre otras vinculadas con las necesidades de la fuerza laboral y el desarrollo económico de Puerto Rico.

UPR Técnica ( Captura )

La plataforma está dirigida a estudiantes, trabajadores, profesionales, empresarios y a toda persona interesada en fortalecer su preparación. Incluye opciones presenciales, híbridas y en línea, lo que permite a los usuarios identificar alternativas acordes con sus intereses, disponibilidad y metas profesionales.

A través de UPR Técnica, los interesados pueden explorar los ofrecimientos, identificar el recinto o unidad que los imparte y acceder a la información necesaria para iniciar el proceso de matrícula o solicitar orientación. La plataforma también brinda mayor visibilidad a programas académicos y de capacitación que anteriormente se promovían de manera independiente desde las distintas unidades de la Universidad.

Las personas interesadas pueden visitar tecnica.upr.edu para explorar la oferta y consultar los detalles de cada grado, curso o certificación. También pueden solicitar información mediante el formulario disponible en la plataforma o comunicarse directamente con la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) del recinto correspondiente.

Para más información, visite: https://tecnica.upr.edu